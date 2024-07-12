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Duygu Özaslan'ın Kayıp İkizinden Boşluğa Gelen Instagram Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Duygu Özaslan'ın Kayıp İkizinden Boşluğa Gelen Instagram Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.07.2024 - 19:23

Bakalım Cuma günü timeline'ında kimlerin imzası var?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bir dahaki seneye artık...

Bir dahaki seneye artık...
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Yazık...

Yazık...
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Biraz da Hadise serpiştirmiş.

Biraz da Hadise serpiştirmiş.
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Haklı!

Haklı!
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Tam olarak aynı değil sanki?

Tam olarak aynı değil sanki?
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Üzmeyin bizi.

Üzmeyin bizi.
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Temkinlilik iyidir.

Temkinlilik iyidir.
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Namın yürüsün!

Namın yürüsün!
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Yeniden takibe almış.

Yeniden takibe almış.
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🤔

🤔
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👇

👇
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Hani fonksiyonu yoktu?

Hani fonksiyonu yoktu?
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Gurme bir tespit

Gurme bir tespit
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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bcamur

Mezuna kaldım diyenlerin yerine ben neden utanıyorum, bilmiyorum