Duygu Özaslan'ın Kayıp İkizinden Boşluğa Gelen Instagram Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Duygu Özaslan'ın Kayıp İkizinden Boşluğa Gelen Instagram Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü timeline'ında kimlerin imzası var?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Bir dahaki seneye artık...
Yazık...
Biraz da Hadise serpiştirmiş.
Haklı!
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Tam olarak aynı değil sanki?
Üzmeyin bizi.
Temkinlilik iyidir.
Namın yürüsün!
Yeniden takibe almış.
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🤔
👇
Hani fonksiyonu yoktu?
Gurme bir tespit
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Mezuna kaldım diyenlerin yerine ben neden utanıyorum, bilmiyorum