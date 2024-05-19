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Duyduğunuz An Hangi Diziden Olduğunu Anlayacağınız, Efsane Dizilerden 14 Efsane Dizi Müziği

etiket Duyduğunuz An Hangi Diziden Olduğunu Anlayacağınız, Efsane Dizilerden 14 Efsane Dizi Müziği

ceren
ceren - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 17:01

Hafızalarımızdan silinmeyen, kalplerimizde yer etmiş, bazılarımıza çocukluğunu, bazılarımıza gençliğini hatırlatan ama illaki herkesin bir hatırasının olduğu efsane türk dizilerinin efsane müziklerinden bir kaçını dinleyip geçmişe gitmeye var mısınız? O zaman buyrun!

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1. Yaprak Dökümü " Yaprak Dökümü Jenerik " Toygar Işıklı

2. Sihirli Annem (feat. Beyza Durmaz) (Jenerik Müziği)

3. Bambaşka Bir Şehir | Arka Sokaklar Dizi Müzikleri Albümü / 2012

4. Muhteşem Yüzyıl Jenerik (The Magnificent Century Opening Theme)

5. Pinhâni - Hele Bi Gel

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6. Ezel " Eyşan Unutamıyorum " Toygar Işıklı

7. Avrupa Yakası - Jenerik (Official Audio)

8. Yahşi Cazibe

9. Cennet Mahallesi Dizi Müziği - Jenerik

10. TNK - Hey Pardon ! ( Melankoli )

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11. Kurtlar Vadisi Operasyon Müziği HD (Yüksek Kalite - Full HD)

12. AYDİLGE / KİRALIK AŞK - Sen misin İlacım? KLİP

13. Aşk-ı Memnu " Jenerik Müziği " Toygar Işıklı

14. Medcezir Jenerik

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