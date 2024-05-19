Duyduğunuz An Hangi Diziden Olduğunu Anlayacağınız, Efsane Dizilerden 14 Efsane Dizi Müziği
Duyduğunuz An Hangi Diziden Olduğunu Anlayacağınız, Efsane Dizilerden 14 Efsane Dizi Müziği
Hafızalarımızdan silinmeyen, kalplerimizde yer etmiş, bazılarımıza çocukluğunu, bazılarımıza gençliğini hatırlatan ama illaki herkesin bir hatırasının olduğu efsane türk dizilerinin efsane müziklerinden bir kaçını dinleyip geçmişe gitmeye var mısınız? O zaman buyrun!
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1. Yaprak Dökümü " Yaprak Dökümü Jenerik " Toygar Işıklı
2. Sihirli Annem (feat. Beyza Durmaz) (Jenerik Müziği)
3. Bambaşka Bir Şehir | Arka Sokaklar Dizi Müzikleri Albümü / 2012
4. Muhteşem Yüzyıl Jenerik (The Magnificent Century Opening Theme)
5. Pinhâni - Hele Bi Gel
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6. Ezel " Eyşan Unutamıyorum " Toygar Işıklı
7. Avrupa Yakası - Jenerik (Official Audio)
8. Yahşi Cazibe
9. Cennet Mahallesi Dizi Müziği - Jenerik
10. TNK - Hey Pardon ! ( Melankoli )
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