Dünyayı Kodlayanlar: 10 Deha, 10 Şehir
Dünyayı değiştiren insanlar bazen bir icatla, bazen bir algoritmayla, bazen de 140 karakterle tarih yazar.
Teknoloji çağında artık şehirler sadece tarihiyle değil, kurulan start-up’ları, doğan dev fikirleri ve yazılan kodlarıyla da hatırlanıyor.
Bu yazıda, yapay zekâdan sosyal medyaya, uzaydan metaverse’e kadar hayatımıza yön veren 10 teknoloji dehasını ve onların iz bıraktığı şehirleri geziyoruz.
Nerede doğdular, hangi şehirlerde yaşadılar, şirketlerini nerede kurdular, o şehirde ne görülür, nasıl liderler oldular ve… ne söylediler?
Hazırsanız:
“10 Efsane, 10 Şehir: Dünyayı Kodlayanlar” başlasın!
1. Elon Musk – Pretoria / Palo Alto
2. Jeff Bezos – Albuquerque / Seattle
3. Bill Gates – Seattle
4. Mark Zuckerberg – White Plains / Menlo Park
5. Steve Jobs – San Francisco / Cupertino
6. Sundar Pichai – Chennai / Mountain View
7. Satya Nadella – Hyderabad / Redmond
8. Jack Dorsey – St. Louis / San Francisco
9. Susan Wojcicki – Santa Clara / San Bruno
10. Sam Altman – St. Louis / San Francisco
Her bir şehir, bir fikre, bir devrime ev sahipliği yaptı.
Pretoria’dan Palo Alto’ya, Hyderabad’dan San Bruno’ya uzanan bu yolculukta teknoloji sadece bir endüstri değil, bir vizyondu.
Bu vizyonu hayata geçiren insanlar ise milyar dolarlık servetlerden önce hayal kurabilme cesaretine sahip olanlardı.
Yazılım, yapay zekâ, uzay, ödeme sistemleri, sosyal medya…
Her şey bir şehirde başladı. Belki bir garajda, belki bir öğrenci yurdunda, belki bir parkta yürürken.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. © Onedio
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