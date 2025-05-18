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Dünyayı Kodlayanlar: 10 Deha, 10 Şehir

etiket Dünyayı Kodlayanlar: 10 Deha, 10 Şehir

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
18.05.2025 - 10:58

Dünyayı değiştiren insanlar bazen bir icatla, bazen bir algoritmayla, bazen de 140 karakterle tarih yazar.

Teknoloji çağında artık şehirler sadece tarihiyle değil, kurulan start-up’ları, doğan dev fikirleri ve yazılan kodlarıyla da hatırlanıyor.

Bu yazıda, yapay zekâdan sosyal medyaya, uzaydan metaverse’e kadar hayatımıza yön veren 10 teknoloji dehasını ve onların iz bıraktığı şehirleri geziyoruz.

Nerede doğdular, hangi şehirlerde yaşadılar, şirketlerini nerede kurdular, o şehirde ne görülür, nasıl liderler oldular ve… ne söylediler?

Hazırsanız:

“10 Efsane, 10 Şehir: Dünyayı Kodlayanlar” başlasın!

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1. Elon Musk – Pretoria / Palo Alto

1. Elon Musk – Pretoria / Palo Alto

Risk almıyorsan yeterince yenilikçi değilsin.”

Elon Musk, 1971 yılında Güney Afrika’nın Pretoria şehrinde doğdu. Teknolojiye olan ilgisi çocuk yaşta başladı; 12 yaşında ilk yazılımını sattı. Ancak asıl yolculuğu Kanada ve ardından ABD’ye taşınmasıyla başladı.

Uzun yıllar Palo Alto, Los Angeles ve Austin’de yaşadı. Şu anda daha çok Teksas, Austin merkezli yaşıyor çünkü şirketlerinden biri olan SpaceX’in büyük tesisleri orada bulunuyor.

Elon Musk Şirketlerini Nerede ve Ne Zaman Kurdu?

Zip2 (1996): Palo Alto’da kuruldu, harita ve rehber yazılımıydı.

PayPal (1999): X.com adıyla yine Kaliforniya’da başladı.

SpaceX (2002): Hawthorne, Kaliforniya

Tesla (2004 – katıldı): San Carlos, Kaliforniya

Neuralink (2016) ve The Boring Company (2017): Teksas ve Kaliforniya kökenli.

 Şirket Merkezleri

Tesla: Austin, Teksas

SpaceX: Hawthorne & Starbase, Teksas

X (eski adıyla Twitter): San Francisco

Neuralink & Boring Company: Teksas

 Muhakkak Görülmesi Gereken Yerler:

Pretoria: Union Buildings, Voortrekker Anıtı

Palo Alto: Stanford Üniversitesi, Tesla’nın eski ofisleri, Sand Hill Road (Silicon Valley yatırım dünyasının kalbi)

Austin: Giga Texas fabrikası çevresi, Colorado Nehri kıyısı, SpaceX test sahaları (dışarıdan görülebilir)

2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $210 milyar

• Teknoloji, uzay, ulaşım, yapay zekâ ve sosyal medya gibi birçok farklı sektörde oyun değiştirici etki yarattı.

• Gelecek vizyonu: Mars’ta koloni kurmak, beyin–bilgisayar arayüzleri ve yapay zekâ güvenliği.

Liderlik Özellikleri 

• Cesur, hiperaktif, zaman yönetimi takıntılı

• Mühendis gibi düşünen CEO

• Toksik ve ilham verici olabilen bir lider karışımı

• Mizah anlayışı ve Twitter kullanımıyla dikkat çeker.

Elon Musk:

“İnsanların büyük hayaller kurmasına yardım etmek istiyorum. Hayat sadece problemleri çözmekten ibaret olmamalı.”

2. Jeff Bezos – Albuquerque / Seattle

2. Jeff Bezos – Albuquerque / Seattle

“Markan sen uyurken ne söylüyorsa, odur.”

Jeff Bezos, 1964 yılında Albuquerque, New Mexico’da doğdu. Annesi henüz 17 yaşındaydı. Bilgisayarlara ve uzaya olan ilgisi çocukken başladı. Princeton Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra finans dünyasında çalıştı ama asıl devrimi 1994’te yaptı.

Bezos, kariyerine New York’ta başladı ancak Amazon’u kurmak için Seattle’a taşındı. Uzun yıllar Seattle’da yaşadı. Şu anda Miami’de yaşıyor, ancak Blue Origin tesisleri için Teksas ve Florida arasında da sıkça seyahat ediyor.

Jeff Bezos Şirketlerini Nerede ve Ne Zaman Kurdu?

Amazon (1994): Seattle, Washington’da bir garajda kuruldu.

Başlangıçta sadece kitap satışı yapan bir e-ticaret sitesi olarak başladı.

Blue Origin (2000): Kent, Washington’da kuruldu – uzay araştırmaları odaklı.

Bezos Expeditions: Yatırım şirketi, teknoloji ve medya sektörlerinde büyük yatırımlar yaptı (Uber, Airbnb, The Washington Post…).

 Şirket Merkezleri:

Amazon: Seattle, Washington & HQ2: Arlington, Virginia

Blue Origin: Kent, Washington & Van Horn, Teksas

The Washington Post: Washington D.C.

Bu Şehirlerde Görülmesi Gereken Yerler

Albuquerque: Sandia Dağları, National Museum of Nuclear Science

Seattle: Amazon Spheres (şirketin dev bitki kubbeleri), Blue Origin HQ, Space Needle, Pike Place Market

Miami: Bezos’un yeni konutu Indian Creek’te, ancak ziyarete açık değil

2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $180 milyar

• E-ticareti yeniden tanımladı, lojistiği hızlandırdı, bulut bilişimde devrim yarattı.

• Şimdi uzay sektörüne odaklanıyor: “Dünya’yı bir yaşam alanı olarak korumak, üretimi uzaya taşımak.”

Jeff Bezos Liderlik Özellikleri:

• Veri odaklı, sistematik, uzun vadeli düşünen bir lider

• Sessiz ama stratejik

• Zamanla daha medya odaklı ve görünür hale geldi

• “Müşteri takıntısı” ilkesini Amazon kültürünün temeline koydu

Jeff Bezos:

“Bugün çok rahat olan bir şey, bir zamanlar inanılmaz derecede cesur bir karardı.”

3. Bill Gates – Seattle

3. Bill Gates – Seattle

“Başarıyı kutlamak güzeldir ama başarısızlıktan alınan ders daha önemlidir.”

Bill Gates, 1955 yılında Seattle, Washington’da doğdu. Zengin bir aileden gelmesine rağmen çocuk yaşta bilgisayara duyduğu ilgi, hayatının yönünü belirledi. Lisede yazılım geliştirmeye başladı, Harvard’da okudu ama Microsoft’u kurmak için okulu bıraktı.

Gates, hayatının büyük bölümünü Seattle’da geçirdi. Bugün hâlâ 

Lake Washington kıyısındaki ikonik teknolojik malikanesinde yaşıyor. Gates Vakfı’nın genel merkezi de Seattle’da bulunuyor.

Microsoft (1975): Aslen Albuquerque, New Mexico’da Paul Allen ile birlikte kuruldu.

• 1979’da şirket merkezi Seattle’a taşındı ve burada büyüdü.

Microsoft, kişisel bilgisayar devrimini başlatarak yazılım tarihini değiştirdi.

Şirket Merkezleri

Microsoft HQ: Redmond, Washington (Seattle yakınlarında)

Bill & Melinda Gates Foundation: Seattle, global sağlık ve eğitim projeleri yürütüyor

Seattle’da Görülmesi Gereken Yerler

• Bill & Melinda Gates Foundation Discovery Center

• Microsoft Visitor Center – Redmond

Lake Washington kıyısı (Gates’in malikanesinin bulunduğu yer)

Seattle Public Library, dijitalleşmenin ve bilgiye erişimin sembolü

MoPOP (Museum of Pop Culture) – Microsoft’un sponsor olduğu teknoloji bölümleriyle dikkat çeker

2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $130 milyar

• 2000 sonrası teknoloji dışına çıkarak küresel sağlık, aşı, iklim ve eğitim yatırımlarına yöneldi

• Dünyanın en büyük özel bağışçılarından biri

Bill Gates Liderlik Özellikleri:

• Analitik, takıntılı derecede detaycı

• Strateji ve vizyon ustası

• Sosyal hayatı küçümseyip üretkenliği yücelten bir disiplinle çalıştı

• Günümüzde daha mütevazı ve düşünsel bir lider profili çiziyor

Bill Gates:

“İnsanlar bir yılda çok şey yapabileceğini, on yılda ise çok az şey yapabileceğini sanır.”

4. Mark Zuckerberg – White Plains / Menlo Park

4. Mark Zuckerberg – White Plains / Menlo Park

“Hızlı hareket et, şeyleri kır.”

Mark Zuckerberg, 1984 yılında White Plains, New York’ta doğdu. New York’un Dobbs Ferry kasabasında büyüdü. Bilgisayar programlamaya çok genç yaşta başladı. Lise yıllarında AOL ve Microsoft’un dikkatini çeken uygulamalar yazdı.

Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’ne gitmek için Boston’a taşındı, ardından Facebook’un hızlı yükselişiyle birlikte Menlo Park, Kaliforniya’ya yerleşti. Bugün hâlâ Silikon Vadisi’nde yaşıyor.

Facebook (şimdiki adıyla Meta): 2004’te Harvard Üniversitesi yurdunda kuruldu.

• Kısa süre sonra Palo Alto’ya taşındı ve oradan büyüdü.

• Facebook, sosyal medyada devrim yaratarak iletişimi ve bilgi paylaşımını kalıcı olarak değiştirdi.

Bugünkü Şirket Merkezleri

Meta HQ: Menlo Park, Kaliforniya

• Metaverse, yapay zekâ ve donanım alanlarında genişleyen yeni kampüsler

• Instagram, WhatsApp, Threads gibi şirketler de Meta bünyesinde

Görülmesi Gereken Yerler

Meta (eski Facebook) kampüsü, Menlo Park’ta dev bir teknoloji kompleksi

Stanford Üniversitesi, Silikon Vadisi ruhunun akademik kalbi

Palo Alto Downtown, start-up kültürünün doğduğu yer

Facebook’un ilk ofisi (eski evi): Palo Alto’da ziyaret edilemese de tarihî bir nokta

2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $120 milyar

• Dijital sosyal yaşamın kurucusu sayılıyor

• Metaverse vizyonuyla teknoloji dünyasının geleceğine yön veriyor

• Kendi ismini taşıyan büyük bir hayır kurumu (Chan Zuckerberg Initiative) aracılığıyla eğitim, bilim ve adalet sistemine yatırım yapıyor

Zuckerberg Liderlik Özellikleri:

• İçedönük, analitik, yoğun odaklı

• Genç yaşta CEO olmanın sorumluluğunu teknolojiye olan tutkusu ile taşıdı

• Minimalist, sade yaşam tarzı ile tanınır

• Eleştiriler karşısında soğukkanlı ama kararlı bir duruş sergiler

Mark Zuckerberg:

“En büyük risk, hiç risk almamaktır. Değişen bir dünyada bu strateji başarısızlığa mahkûmdur.”

5. Steve Jobs – San Francisco / Cupertino

5. Steve Jobs – San Francisco / Cupertino

“Dünyayı değiştirecek kadar çılgın olan insanlar, gerçekten değiştirenlerdir.”

Steve Jobs, 1955 yılında San Francisco, Kaliforniya’da doğdu. Paul ve Clara Jobs tarafından evlat edinildi. Çocukluğu Mountain View ve Cupertino gibi Silikon Vadisi’nin kalbinde geçti. Bu bölge, daha o yıllarda elektronik ve mühendislik tutkusunun merkezine dönüşüyordu.

Hayatının büyük kısmını Palo Alto, Los Altos ve Cupertino çevresinde geçirdi. Apple’ın doğduğu garaj da Los Altos’taydı. Jobs’un hayatı boyunca Kaliforniya dışına taşınmadığını söylemek neredeyse mümkün.

Şirketi Nerede ve Ne Zaman Kurdu?

Apple (1976): Cupertino’da, çocukluk arkadaşı Steve Wozniak ile ailesinin garajında kurdu.

• Apple, kişisel bilgisayar devrimiyle başlayıp bugün telefon, müzik, animasyon, yazılım ve tasarım alanlarına damgasını vurdu.

• Ayrıca Pixar’ın da kurucu lideriydi (Lucasfilm’den ayrılarak 1986’da aldı, daha sonra Disney’e sattı).

Şirket Merkezleri

Apple Park (Apple’ın ikonik “uzay gemisi” genel merkezi): Cupertino, Kaliforniya

Apple Infinite Loop kampüsü (eski merkez)

Pixar Animation Studios: Emeryville, Kaliforniya

 Görülmesi Gereken Yerler:

Los Altos – Apple’ın kurulduğu ev (2066 Crist Drive)

Apple Park Visitor Center – modern teknoloji ve mimarinin birleşimi

Pixar Studios dış duvarları – halka açık olmasa da dış görünüm ikonik

Mountain View Computer History Museum – Jobs ve Apple’ın yer aldığı bölümler

• Vefat ettiğinde (2011): Serveti yaklaşık $10 milyar

• Ancak yarattığı etki ölçülemez: Tasarım, teknoloji ve kullanıcı deneyiminde devrim yarattı

• iPhone, iPad, Mac, App Store gibi ürünlerle dijital yaşamın mimarlarından biri oldu

Steve Jobs Liderlik Özellikleri 

• Mükemmeliyetçi, karizmatik, zaman zaman zorlayıcı

• Estetik takıntısı, detaycılığı ve sezgisel ürün vizyonu

• “Reality distortion field” (gerçekliği eğip bükme gücü) ile tanınır

• Teknolojiyi sanatla birleştiren nadir vizyonerlerden biri

 Steve Jobs:

“Zamanınız sınırlı, başkalarının hayatını yaşayarak harcamayın.”

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6. Sundar Pichai – Chennai / Mountain View

6. Sundar Pichai – Chennai / Mountain View

“Alçakgönüllülük, en güçlü liderlik biçimidir.”

Sundar Pichai, 1972 yılında Chennai, Hindistan’da doğdu. Elektrik mühendisi bir babanın oğlu olarak mütevazı bir evde büyüdü. Çocukken telefonları, radyoları ve transistörleri büyük bir merakla incelerdi. Eğitim hayatı boyunca hep birinciydi.

Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans için ABD’ye göç etti ve kariyerine Silikon Vadisi’nde başladı. Bugün hâlâ Mountain View, Kaliforniya bölgesinde yaşıyor.

Google’ın genel merkezi de burada bulunuyor.

Sundar Pichai Google’ın kurucusu değildir, ancak:

• 2004’te Google’a ürün yöneticisi olarak katıldı (Chrome’u yönetti).

• 2015’te Google CEO’su oldu.

• 2019’dan bu yana Google’ın çatı şirketi Alphabet’in de CEO’su.

Bugün YouTube, Android, Gmail ve daha fazlası onun sorumluluğunda.

 Şirket Merkezleri

Google & Alphabet HQ: Mountain View, Kaliforniya (Googleplex)

• Diğer önemli kampüsler: Sunnyvale, San Francisco, Bangalore (Hindistan)

Görülmesi Gereken Yerler

Googleplex – Google’ın dev kampüsü (bazı alanlar ziyaretçilere açık)

Shoreline Park – Google çalışanlarının sıklıkla yürüdüğü bölge

ChennaiIIT Madras: Pichai’nin mühendislik eğitimini aldığı prestijli üniversite

Marina Beach & Kapaleeshwarar Tapınağı – Pichai’nin doğduğu şehrin simgeleri

2025 itibarıyla serveti: Tahmini $1.5 milyar

• Dünyanın en etkili teknoloji liderlerinden biri

• Yapay zekâ, kuantum bilişim, iklim teknolojileri gibi alanlara yön veriyor

• Google’ın sade, hızlı, erişilebilir ürün anlayışını temsil ediyor

 Sundar Pichai Liderlik Özellikleri 

• Sessiz, düşünceli, çözüm odaklı

• Empati kurabilen, ego barındırmayan bir lider profili

• Ekibine yetki veren, delegasyon ustası

• Güven ve sadeliği ön planda tutan bir kültür savunucusu

 Sundar Pichai:

“Herkes bir mucizeye ihtiyaç duyar. Bazen o mucize, doğru zamanda erişilen bir fikir olabilir.”

7. Satya Nadella – Hyderabad / Redmond

7. Satya Nadella – Hyderabad / Redmond

“Empati, bir liderin en önemli kasıdır.”

Satya Nadella, 1967 yılında Hyderabad, Hindistan’da doğdu. Sakin yapısı, analitik zekâsı ve öğrenmeye olan tutkusu onu diğerlerinden ayırdı. Elektrik mühendisliği eğitiminin ardından ABD’ye taşındı ve yüksek lisansını bilgisayar mühendisliği alanında yaptı.

Nadella, uzun yıllardır Microsoft’un genel merkezinin bulunduğu Redmond, Washington yakınlarında yaşıyor. Hem ailesi hem de profesyonel hayatı Silikon Ormanı’nın (Pacific Northwest) kalbinde şekillendi.

Nadella Microsoft’un kurucusu değildir, ancak:

1992’de Microsoft’a katıldı.

• Bulut teknolojileri ve yapay zekâ alanında şirketin dönüşümünü yönetti.

2014 yılında CEO oldu ve şirketi sadece yazılım devinden inovasyon liderine dönüştürdü.

 Şirket Merkezi:

Microsoft HQ: Redmond, Washington, Microsoft’un dünya çapında 100’den fazla ofisi var, ama en önemli inovasyonlar hâlâ Redmond kampüsünde gerçekleşiyor.

Şehirde Görülmesi Gereken Yerler

Microsoft Visitor Center (Redmond) – Şirketin geçmişini ve geleceğini deneyimleyebileceğiniz yer

Lake Sammamish & Bellevue bölgesi, Nadella’nın özel yaşamında huzur bulduğu doğa alanları

IIT Hyderabad & Manipal Institute of Technology, onun Hindistan’daki eğitim temelleri

Seattle Teknoloji Müzesi (MoPOP) – Microsoft’un da katkı sunduğu bölümler

2025 itibarıyla serveti yaklaşık $1 milyar, Microsoft’u Apple ve Google’la yarışan bir inovasyon merkezine dönüştürdü, OpenAI ve yapay zekâ entegrasyonu Microsoft’un tarihindeki en radikal dönüşüm.

 Satya Nadella Liderlik Özellikleri :

• Duygusal zekâsı yüksek, empatik bir lider

• Takım çalışmasını öne çıkarır

• Teknolojiyi sadece kâr değil, insanlığa katkı için bir araç olarak görür

• Sessiz ama etkili bir dönüşümcü

 Satya Nadella:

“Kendinizi büyüme zihniyetine adadığınızda, potansiyeliniz sonsuzdur.”

8. Jack Dorsey – St. Louis / San Francisco

8. Jack Dorsey – St. Louis / San Francisco

“Kısıtlama, yaratıcılığın en büyük dostudur.”

Jack Dorsey, 1976’da St. Louis, Missouri’de doğdu. Çocukken haritalara ve iletişime büyük ilgi duydu. Taksi çağırma sistemlerine duyduğu takıntı, ileride Twitter’ın temelini oluşturacaktı.

Kariyerini San Francisco’da kurdu. Hem Twitter hem Square buradan doğdu. Meditasyon, minimalizm ve doğayla iç içe yaşam tutkusu sayesinde zaman zaman sessizlik inzivalarına katıldığı da biliniyor.

Şirketlerini Nerede ve Ne Zaman Kurdu?

• Twitter (2006): San Francisco’da 140 karakterlik basit ama çarpıcı bir fikirle kuruldu.

Square (2009): Finansal teknolojide çığır açan dijital ödeme girişimi.

BlueSky (başlangıcı: 2019, lansman: 2023):

Twitter’ın merkeziyetsiz versiyonu fikri olarak doğdu.

Dorsey’in vizyonuyla geliştirildi, ancak bağımsız bir ekip tarafından yürütülüyor.

Web3 ve açık protokol felsefesine uygun, özgürlükçü bir sosyal ağ girişimi.

Şirket Merkezleri

Block Inc.: San Francisco

BlueSky: Dağıtık yapıya sahip olsa da merkezi hâlâ Kaliforniya teknoloji ekosistemi içinde

Görülmesi Gereken Yerler

Twitter HQ – Market Street, San Francisco

Block HQ – Dorsey’in sade, teknoloji-merkezli ofis kültürünü yansıtan merkez

Golden Gate Park – Dorsey’in sessiz meditasyon yürüyüşleri yaptığı yer

St. Louis Union Station – Onun ilk harita ve ulaşım sistemlerine olan ilgisini besleyen mekân

2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $4 milyar

• Sosyal medya ve finansal sistemlerde dönüşüm yarattı

• BlueSky ile merkeziyetsizlik akımını güçlendirdi

• Kripto paralar ve Web3 alanında da aktif bir figür

Jack Dorsey Liderlik Özellikleri 

• Dijital sadecilik ve inziva savunucusu

• Teknoloji felsefesi: Açık kaynak, özgürlük ve bireysel güçlenme

• Kendi ürünlerini kodlayan, tasarıma tutkun bir CEO

• Teknolojiyi hem toplumsal eşitlik hem de kişisel gelişim aracı olarak görüyor

 Jack Dorsey:

“Web’i tekrar özgürleştirmek zorundayız. Bu, benim en büyük pişmanlığım ve hedefim.”

9. Susan Wojcicki – Santa Clara / San Bruno

9. Susan Wojcicki – Santa Clara / San Bruno

“Veri önemlidir ama hikâye anlatımı olmadan gücünü kaybeder.”

Susan Wojcicki, 1968 yılında Santa Clara, Kaliforniya’da doğdu. Babası Stanford Üniversitesi’nde fizik profesörü, annesi gazeteciydi. Akademik ve yaratıcı bir ortamda büyüdü. Teknolojiye olan ilgisi, çocukluk yıllarında Apple II bilgisayarıyla başladı.

Susan, hayatının büyük kısmını Silicon Valley’de, özellikle Menlo Park ve Palo Alto çevresinde geçirdi. YouTube CEO’luğu sırasında San Bruno merkezli çalıştı.

• Susan, Google’ın ilk pazarlama müdürü olarak 1999’da şirkete katıldı.

• 2006’da, Google’ın YouTube’u satın alması sürecini yönetti.

2014’te YouTube’un CEO’su oldu ve 2023 yılına kadar görevde kaldı.

• YouTube’u sadece bir video sitesi değil, küresel bir medya platformuna dönüştürdü.

Şirket Merkezleri

YouTube HQ: San Bruno, Kaliforniya

Googleplex (Google’ın ana kampüsü): Mountain View, Kaliforniya

• Susan görevinden ayrıldıktan sonra Alphabet çatısı altında danışman olarak çalışmaya devam etti.

Görülmesi Gereken Yerler

Google Garage (Menlo Park) – Susan’ın kiraladığı garaj, Larry Page ve Sergey Brin’in Google’ı başlattığı yer

YouTube HQ – San Bruno – Küresel içerik üretiminin merkezi

Stanford Üniversitesi – Susan’ın yüksek lisans yaptığı ve ailesinin bağlantılı olduğu yer

Computer History Museum – YouTube’un ve Google’ın dijital mirası

2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $800 milyon – 1 milyar dolar

• Kadın liderliğinde teknoloji alanında ilham verici bir figür

• YouTube’un eğitimden eğlenceye, müzikten politikaya kadar her alandaki dönüşümünde kilit rol oynadı

• Platformu daha kapsayıcı ve yaratıcı ekonomiye odaklı hâle getirdi

 Susan Wojcicki Liderlik Özellikleri:

• Sessiz, stratejik ve çözüm odaklı

• Yaratıcıları dinleyen, topluluğa değer veren bir yönetici

• Teknolojide kadınların ve azınlıkların yer almasına önem verir

• Dengeli, vizyoner ve uzun vadeli düşünen bir lider

Susan Wojcicki

“İçerik üreticileri geleceğin televizyon kanallarıdır.”

10. Sam Altman – St. Louis / San Francisco

10. Sam Altman – St. Louis / San Francisco

“Yapay zekâ, insanlığın en büyük fırsatı da olabilir, en büyük tehdidi de.”

Sam Altman, 1985’te St. Louis, Missouri’de doğdu. 8 yaşında ilk bilgisayarıyla tanıştı, kısa sürede kod yazmaya başladı. Stanford’da bilgisayar mühendisliği okudu ama girişimciliğe atılmak için okulu bıraktı.

Altman’ın hayatı Silikon Vadisi’nde şekillendi. Bugün hâlâ San Francisco’da yaşıyor. OpenAI ofisleri ve teknoloji çevresi onun vizyonunun merkezinde.

Şirketi Nerede ve Ne Zaman Kurdu?

OpenAI (2015): San Francisco’da Elon Musk ile birlikte kurdu.

• Amaç: Yapay zekâyı tüm insanlık için güvenli ve faydalı hâle getirmek.

• ChatGPT, DALL·E gibi modeller onun liderliğinde doğdu.

Şirket Merkezi

OpenAI HQ: San Francisco Mission Bay bölgesinde.

• 2023’te 2 büyük bina kiralayarak yapay zekânın kalbini burada kurdu.

Görülmesi Gereken Yerler

OpenAI Kampüsü

Golden Gate Park (Altman’ın meditasyon yaptığı yerlerden)

Stanford Üniversitesi (mezun olmasa da hayatının yönünü belirleyen yer)

Twitter HQ ve Googleplex – Yapay zekâ savaşlarının geçtiği mahalle

2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $2 milyar

• Yapay zekâyı herkesin kullandığı bir teknoloji hâline getirdi.

• Devletlerle, üniversitelerle ve halkla sürekli diyaloğu sürdürerek yapay zekâ güvenliği üzerine çalışıyor.

Sam Altman Liderlik Özellikleri:

• Sessiz, hızlı, vizyoner

• Hem teknolojiyi hem toplumu düşünen bir lider

• Risk almaktan korkmayan ama etik çizgiyi önemseyen biri

• 2023’te görevden alınıp çalışanlarının isyanıyla geri dönmesi, karizmasının kanıtı

Sam Altman:

“AGI’yi nasıl inşa edeceğimizi artık biliyoruz. Sıradaki görev: güvenli hâle getirmek.”

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Her bir şehir, bir fikre, bir devrime ev sahipliği yaptı.

Pretoria’dan Palo Alto’ya, Hyderabad’dan San Bruno’ya uzanan bu yolculukta teknoloji sadece bir endüstri değil, bir vizyondu.

Bu vizyonu hayata geçiren insanlar ise milyar dolarlık servetlerden önce hayal kurabilme cesaretine sahip olanlardı.

Yazılım, yapay zekâ, uzay, ödeme sistemleri, sosyal medya…

Her şey bir şehirde başladı. Belki bir garajda, belki bir öğrenci yurdunda, belki bir parkta yürürken.

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. © Onedio

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