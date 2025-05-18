Dünyayı Kodlayanlar: 10 Deha, 10 Şehir

“Risk almıyorsan yeterince yenilikçi değilsin.”

Elon Musk, 1971 yılında Güney Afrika’nın Pretoria şehrinde doğdu. Teknolojiye olan ilgisi çocuk yaşta başladı; 12 yaşında ilk yazılımını sattı. Ancak asıl yolculuğu Kanada ve ardından ABD’ye taşınmasıyla başladı.

Uzun yıllar Palo Alto, Los Angeles ve Austin’de yaşadı. Şu anda daha çok Teksas, Austin merkezli yaşıyor çünkü şirketlerinden biri olan SpaceX’in büyük tesisleri orada bulunuyor.

Elon Musk Şirketlerini Nerede ve Ne Zaman Kurdu?

• Zip2 (1996): Palo Alto’da kuruldu, harita ve rehber yazılımıydı.

• PayPal (1999): X.com adıyla yine Kaliforniya’da başladı.

• SpaceX (2002): Hawthorne, Kaliforniya

• Tesla (2004 – katıldı): San Carlos, Kaliforniya

• Neuralink (2016) ve The Boring Company (2017): Teksas ve Kaliforniya kökenli.

Şirket Merkezleri

• Tesla: Austin, Teksas

• SpaceX: Hawthorne & Starbase, Teksas

• X (eski adıyla Twitter): San Francisco

• Neuralink & Boring Company: Teksas

Muhakkak Görülmesi Gereken Yerler:

• Pretoria: Union Buildings, Voortrekker Anıtı

• Palo Alto: Stanford Üniversitesi, Tesla’nın eski ofisleri, Sand Hill Road (Silicon Valley yatırım dünyasının kalbi)

• Austin: Giga Texas fabrikası çevresi, Colorado Nehri kıyısı, SpaceX test sahaları (dışarıdan görülebilir)

• 2025 itibarıyla serveti: Yaklaşık $210 milyar

• Teknoloji, uzay, ulaşım, yapay zekâ ve sosyal medya gibi birçok farklı sektörde oyun değiştirici etki yarattı.

• Gelecek vizyonu: Mars’ta koloni kurmak, beyin–bilgisayar arayüzleri ve yapay zekâ güvenliği.

Liderlik Özellikleri

• Cesur, hiperaktif, zaman yönetimi takıntılı

• Mühendis gibi düşünen CEO

• Toksik ve ilham verici olabilen bir lider karışımı

• Mizah anlayışı ve Twitter kullanımıyla dikkat çeker.

Elon Musk: