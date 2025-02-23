Dünyanın En Güçlü Eğitim Sistemlerinden Birine Sahip Çok Kültürlülük Beşiği: İngiltere

Köklü geçmişi ve modern yaklaşımlarıyla eğitim deyince akla gelen ilk ülkelerden birisi de hiç kuşkusuz İngiltere! Her yıl binlerce öğrencinin başvurduğu İngiltere, çok kültürlü yapısıyla öğrencilere sadece akademik başarı değil hayatı değiştiren bir deneyim de sunuyor. Peki, İngiltere’yi bu kadar özel kılan ne?