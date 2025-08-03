Dünyanın En Çok Katılımlı Müzik Festivalleri
Müzik yalnızca dinlenmez aynı zaman da yaşanır da. Milyonlarca insanın aynı şarkıda coştuğu, çamura bata çıka dans ettiği, sabahlara kadar müzikle mest olduğu devasa festivaller, hem çılgın enerjileri hem de dev organizasyon yapılarıyla akılları alıyor. Kalabalık beni bozar diyorsanız bir daha düşünün zira bu festivallerde tek başınaymış gibi hissettiren bir kolektif mutluluk var. Kimi sokakta bedava, kimi çöldeki bir çılgınlık ama her biri müziğin evrensel dilini bir üst seviyeye taşıyor. İşte dünyanın en çok katılımlı müzik festivalleri!
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1. Donauinselfest - Viyana, Avusturya
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2. Mawazine - Rabat, Fas
3. Coachella - Kaliforniya, ABD
4. Summerfest - Milwaukee, ABD
5. Pol'and'Rock Festival – Kostrzyn, Polonya
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6. Rock in Rio - Rio de Janeiro, Brezilya
7. Tomorrowland - Boom, Belçika
8. Exit Festival - Novi Sad, Sırbistan
9. Sziget Festival - Budapeşte, Macaristan
10. Lollapalooza - Şikago, ABD
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11. Glastonbury - Somerset, İngiltere
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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