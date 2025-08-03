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Dünyanın En Çok Katılımlı Müzik Festivalleri

etiket Dünyanın En Çok Katılımlı Müzik Festivalleri

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 23:48

Müzik yalnızca dinlenmez aynı zaman da yaşanır da. Milyonlarca insanın aynı şarkıda coştuğu, çamura bata çıka dans ettiği, sabahlara kadar müzikle mest olduğu devasa festivaller, hem çılgın enerjileri hem de dev organizasyon yapılarıyla akılları alıyor. Kalabalık beni bozar diyorsanız bir daha düşünün zira bu festivallerde tek başınaymış gibi hissettiren bir kolektif mutluluk var. Kimi sokakta bedava, kimi çöldeki bir çılgınlık ama her biri müziğin evrensel dilini bir üst seviyeye taşıyor. İşte dünyanın en çok katılımlı müzik festivalleri!

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1. Donauinselfest - Viyana, Avusturya

1. Donauinselfest - Viyana, Avusturya

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Tuna Nehri üzerindeki bir adada gerçekleşen Donauinselfest, dünyanın en büyük açık hava müzik festivali olma unvanını taşıyor. Ve en çılgın kısmı da tamamen ücretsiz olması. Pop, rock, elektronik, hip hop ve klasik müzik dahil olmak üzere her zevke hitap eden sahneleriyle 3 gün boyunca şehri başka bir boyuta taşıyor. Her yıl haziran ayında düzenlenen festival, hem ailelere hem de gece boyu dans etmek isteyen gençlere hitap ediyor.

2. Mawazine - Rabat, Fas

2. Mawazine - Rabat, Fas

Fas Kralı’nın kültürel projesi olarak başlayan Mawazine, zamanla dev bir küresel etkinliğe dönüşmüş durumda. Rabat sokaklarını kasıp kavuran bu festivalde hem Arap müziğinin efsaneleri hem de Shakira, The Weeknd gibi global yıldızlar sahne alıyor. Ayrıca ücretsiz sahneleri ve uygun fiyatlı biletleriyle de halkın her kesimini içine çeken bir yapısı var. Sahra sıcağında dans ederken Fas’ın egzotik büyüsüyle sarhoş olmamak elde değil!

3. Coachella - Kaliforniya, ABD

3. Coachella - Kaliforniya, ABD

Gelelim, dünyanın en ikonik festivallerinden biri olan Coachella'ya. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği Coachella'yı sadece bir müzik festivali olarak zikretmek haksızlık olur. Müziğin yanında moda ve sanatın da buluştuğu bir kültür fenomeni adeta. Kaliforniya’nın çöl bölgesinde düzenlenen etkinlikte Beyoncé, Billie Eilish, Radiohead gibi dev isimler sahne alıyor. Aynı zamanda dev sanat enstalasyonları ve eşsiz kostümlerle göz alıcı bir atmosfer oluşturuluyor. Coachella’ya katılmak için biletler piyasaya çıkar çıkmaz tükeniyor. Eğer siz de hem müziği hem de trendleri yakından takip ediyorsanız, Coachella sizin için biçilmiş kaftan. Festival kombinlerinizi hazırlarsanız iyi olur.

4. Summerfest - Milwaukee, ABD

4. Summerfest - Milwaukee, ABD

ABD’nin Wisconsin eyaletinde düzenlenen Summerfest, 11 gün süren dev bir müzik maratonu. Guinness Rekorlar Kitabı'na “Dünyanın En Büyük Müzik Festivali” olarak girmiş bu etkinlikte her yıl yüzlerce performans sergileniyor. 12 farklı sahnede rock, pop, jazz, blues ve daha birçok müzik türüyle karşılaşabilirsiniz. Sahil kenarındaki konumu ve yaz havası sayesinde de keyifli bir festival deneyimi sunuyor katılımcılarına. Ayrıca lezzetli sokak yemekleri ve uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

5. Pol'and'Rock Festival – Kostrzyn, Polonya

5. Pol'and'Rock Festival – Kostrzyn, Polonya

Eğer gerçek özgürlük ruhunu deneyimlemek isterseniz, Polonya'da düzenlenen Pol'and'Rock Festival tam size göre. Eski adıyla Przystanek Woodstock olan dev etkinlik, sosyal dayanışma ve müzik dolu üç gün sunuyor. Üstelik katılım da tamamen ücretsiz! Rock’tan punka, metale kadar geniş bir müzik yelpazesi sizi bekliyor. Kamp alanlarında farklı insanlarla tanışabilir, konserler arasında doğa ile baş başa kalabilirsiniz. Enerjisiyle sizi saracak bu festival, unutulmaz anılar biriktirmeniz için birebir.

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6. Rock in Rio - Rio de Janeiro, Brezilya

6. Rock in Rio - Rio de Janeiro, Brezilya

Güney Amerika’nın enerjisi Rock in Rio’da hayat buluyor. 1985 yılında Queen konseriyle tarih yazan festival, bugün hala dünya devlerini ağırlamaya devam ediyor. Rio de Janeiro’nun enerjisiyle birleşen sahnelerde Rihanna’dan Metallica’ya kadar pek çok sanatçıyı canlı dinleme şansınız oluyor. Ayrıca belirtmek gerek ki festival yalnızca Brezilya’da değil, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde de düzenleniyor. Kalabalığı, ışıkları ve tropik atmosferiyle Rock in Rio bir konserden fazlasını vadediyor.

7. Tomorrowland - Boom, Belçika

7. Tomorrowland - Boom, Belçika

Elektronik müzik tutkunlarının kutsal mekanı olan Tomorrowland, katılımcılarını adeta başka bir gezegene ışınlıyor. Belçika’nın küçük kasabası Boom’da kurulan devasa sahneler, tematik dekorasyonları ve ışık şovlarıyla göz kamaştırıyor. Biletler dakikalar içinde tükeniyor ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar aynı eksende buluşuyor. Eğer hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan bir festival deneyimi yaşamak istiyorsanız, Tomorrowland'ı listenize almalısınız. Burada yalnızca müzik değil, kostümler, hikayeler ve dostluklar da sahneye çıkıyor.

8. Exit Festival - Novi Sad, Sırbistan

8. Exit Festival - Novi Sad, Sırbistan

Bir Orta Çağ kalesinde festival yapmak fikri kulağa çılgınca gelebilir ama Sırbistan’daki Exit Festival tam olarak bunu sunuyor. Petrovaradin Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte, geceleri kale surlarından techno ve trance müzik yankılanıyor. Festival yalnızca müzikle sınırlı değil ama. Sosyal mesajlar ve gençlik hareketlerinden doğmuş olmasıyla da dikkat çekiyor. Eğer tarihle iç içe bir rave deneyimi arıyorsanız, Exit Festival’e mutlaka göz atmalısınız. Hem eğlenip hem de bilinçli bir festival deneyimi yaşamak mümkün.

9. Sziget Festival - Budapeşte, Macaristan

9. Sziget Festival - Budapeşte, Macaristan

Budapeşte’nin kalbinde, Tuna Nehri üzerindeki Obuda Adası'nda düzenlenen Sziget Festival, katılımcılarına özgürlüğü vadediyor. Özgürlük Adası olarak anılan festivalde, müziğin yanı sıra sanat, tiyatro, atölyeler ve sokak performansları da icra ediliyor. Bir hafta boyunca kamp yapabilir, uluslararası sanatçıların konserlerine katılabilirsiniz. Sziget, aynı zamanda farklı kültürlerle tanışmak ve yeni arkadaşlıklar kurmak için harika bir ortam sunuyor.

10. Lollapalooza - Şikago, ABD

10. Lollapalooza - Şikago, ABD

Alternatif müziğin önde gelen festivallerinden biri olan Lollapalooza, sadece Amerika'da değil Paris, Berlin, Buenos Aires ve Sao Paulo gibi şehirlerde de gerçekleştiriliyor. Rock’tan hip hop’a, indie’den elektronik müziğe kadar uzanan geniş repertuarıyla her zevke hitap ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda çevre dostu uygulamaları, sanat stantları ve aktivist söylemleriyle de öne çıkıyor. Festival alanı, sosyal mesajların eğlenceyle iç içe geçtiği özel bir deneyim sunuyor. Birçok şehirde farklı zamanlarda düzenleniyor olması da ekstra bir avantaj. Kendinizi buna göre ayarlayabilirsiniz.

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11. Glastonbury - Somerset, İngiltere

11. Glastonbury - Somerset, İngiltere

İngiltere’nin kırsalında kurulan dev festival, müziğin yanı sıra performans sanatları, tiyatro ve aktivist duruşuyla da biliniyor. Bob Dylan’dan Billie Eilish’e, David Bowie’den Kendrick Lamar’a kadar onlarca dev isim bu sahnede yer alıyor. Her yıl farklı temalarla düzenlenen festival, sürdürülebilirlik ve toplumsal farkındalık açısından da muadilleri arasında öncü konumunda. Bilet bulmak zor ama eğer şanslıysanız, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim sizi bekliyor olacak. Denemeye değer.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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