Müzik yalnızca dinlenmez aynı zaman da yaşanır da. Milyonlarca insanın aynı şarkıda coştuğu, çamura bata çıka dans ettiği, sabahlara kadar müzikle mest olduğu devasa festivaller, hem çılgın enerjileri hem de dev organizasyon yapılarıyla akılları alıyor. Kalabalık beni bozar diyorsanız bir daha düşünün zira bu festivallerde tek başınaymış gibi hissettiren bir kolektif mutluluk var. Kimi sokakta bedava, kimi çöldeki bir çılgınlık ama her biri müziğin evrensel dilini bir üst seviyeye taşıyor. İşte dünyanın en çok katılımlı müzik festivalleri!