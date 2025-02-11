Dünyanın Dört Bir Yanından İlginç Temizlik Alışkanlıkları

Hindistan'da temizlik konusundaki en büyük tabu, sol el! Çünkü sol elin kirli olduğuna inanılıyor ve bu yüzden yemek yerken ya da tokalaşırken asla kullanılmıyor. Hatta bazı bölgelerde, sol elle yemek yemek veya birine bir şey uzatmak büyük bir kabalık olarak görülüyor. Temizlik için ise su ve özel bir kap (lotta) kullanılıyor, yani tuvalet kağıdına pek sıcak bakılmıyor. Mis gibi su varken kağıda ne gerek var? diye düşünen Hintliler için bu, en hijyenik yol.