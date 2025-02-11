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Dünyanın Dört Bir Yanından İlginç Temizlik Alışkanlıkları

etiket Dünyanın Dört Bir Yanından İlginç Temizlik Alışkanlıkları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 12:31

Temizlik, hepimizin hayatında önemli bir yer tutsa da her ülkenin temizlik anlayışı birbirinden çok farklı! Kimi suyu her şeyin önüne koyarken, kimi süpürgenin yanlış kullanımının uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Bazı ülkelerde çöp atmak bile bilimsel bir plana dayanırken, bazıları ise temizlikle ruhlarını arındırıyor. İşte dünyanın dört bir yanından, şaşırtıcı ve eğlenceli temizlik alışkanlıkları! 😃

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Japonya’da ev değil, ruh temizliği!

Japonya’da ev değil, ruh temizliği!

Japonlar için temizlik sadece evi süpürüp silmekten ibaret değil, ruhlarını da arındırıyorlar! Özellikle yeni yıla girerken yapılan 'Oosouji' (Büyük Temizlik) ile sadece evdeki tozlardan değil kötü enerjilerden de kurtuluyorlar. Üstelik okullarda da temizlik çocukların görevi! Japon öğrenciler, sınıflarını ve tuvaletleri bile kendileri temizleyerek disiplin kazanıyor. Yani bizdeki gibi okuldan geldim, ayakkabılarımı çıkarayım durumu onlarda yok. Sınıfı süpürüp eve öyle gidiyorlar!

İrlanda'da peri kapısı temizliği yapılıyor!

İrlanda'da, geleneksel olarak 'peri kapısı temizliği' adı verilen bir ritüel var. İnsanlar evlerinin kapılarını yeşil veya beyaz bir boya ile boyarlar ve bu, kötü ruhları evlerinden uzak tutmak için yapılan bir geleneksel uygulamadır. Bu sayede hem evi temizlediklerine hem de koruduklarına inanırlar!

Hindistan’da "Sol Elin Suçu Ne?"

Hindistan’da "Sol Elin Suçu Ne?"

Hindistan'da temizlik konusundaki en büyük tabu, sol el! Çünkü sol elin kirli olduğuna inanılıyor ve bu yüzden yemek yerken ya da tokalaşırken asla kullanılmıyor. Hatta bazı bölgelerde, sol elle yemek yemek veya birine bir şey uzatmak büyük bir kabalık olarak görülüyor. Temizlik için ise su ve özel bir kap (lotta) kullanılıyor, yani tuvalet kağıdına pek sıcak bakılmıyor. Mis gibi su varken kağıda ne gerek var? diye düşünen Hintliler için bu, en hijyenik yol.

Kore'de Hanjeungmak ritüeli pek önemli.

Kore'de Hanjeungmak ritüeli pek önemli.

Kore'de, 'hanjeungmak' adı verilen bir banyo ritüeli bulunuyor. Bu ritüelde, özel olarak seçilmiş şifalı otlar sıcak suya eklenir ve insanlar buharını solur. Bu da hem bedeni temizler hem de rahatlatıcı bir deneyim sunar.

İsveç’in ‘Death Cleaning’ geleneği.

İsveç’in ‘Death Cleaning’ geleneği.

İsveç’te 'Dostadning' yani ‘ölüm temizliği’ adında bir gelenek var ve kulağa biraz ürkütücü gelse de aslında çok mantıklı. İnsanlar yaşlandıkça, arkalarında fazla eşya bırakmamak için şimdiden temizlik yapıyorlar. “Ölmeden önce etrafı toplayayım da kimseye yük olmayayım” mantığıyla fazlalıkları atıyorlar, gereksiz eşyalarını başkalarına veriyorlar. Minimalist bir hayatın kapılarını aralayan bu gelenek, özellikle İsveçlilerin sade ve düzenli yaşam tarzına da cuk oturuyor.

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Çin’de dışarıda pijamayla dolaşmak temizlik işareti sayılıyor.

Çin’de dışarıda pijamayla dolaşmak temizlik işareti sayılıyor.

Çin’in bazı bölgelerinde pijamayla dışarı çıkmak bir moda değil, temizliğin bir göstergesi. Eğer birisi alışverişe ya da parka pijamayla gidiyorsa bu “Ben evimi yeni temizledim ve artık rahatım” anlamına geliyor. Çünkü temiz bir evden çıkan insanın, üzerine temiz kıyafetler giymesi gerekmez diye düşünüyorlar. Yani pijamayla gezen bir Çinliye “Üşengeç misin?” diye sormak yerine, “Evini mi temizledin?” demek daha doğru olabilir.

Rusya’da temizlik için ay taktikleri!

Rusya’da temizlik için ay taktikleri!

Ruslar temizlik yaparken astrolojiyi devreye sokuyor ve ayın konumuna göre hareket ediyorlar. Eğer ay büyüyorsa, ev temizliği için mükemmel zaman çünkü büyüyen ayın, kötü enerjileri de süpüreceğine inanılıyor. Ama ay küçülüyorsa, temizliğin hiçbir işe yaramayacağını düşünüp erteleyebiliyorlar. Yani bazı Ruslar için temizlik günü belirlemek, burç uyumu kadar önemli bir mesele.

İzlanda, Geyser termal temizliği ile öne çıkıyor.

İzlanda, Geyser termal temizliği ile öne çıkıyor.

İzlanda'da, geleneksel olarak 'geyser termal temizliği' yapılır. İnsanlar, doğal termal kaynaklardan gelen sıcak suyun yardımıyla evlerini ve çamaşırlarını temizlerler. Hem doğal bir temizlik yöntemidir, hem de birçok faydalı mineralin cilde ve kumaşlara nüfuz etmesini sağlar.

İran'da el yıkamak bir sanattır.

İran'da el yıkamak bir sanattır.

İran'da el yıkamak sıradan bir iş değil, adeta bir ritüel! Özellikle misafir ağırlamadan önce ellerin ve yüzün yıkanması büyük bir nezaket göstergesi olarak kabul ediliyor. Hatta bazı ailelerde, misafire önce lavaboyu gösterip “Lütfen ellerinizi yıkayın” demek yaygın bir gelenek. Temiz ellerle yemek yemek bir saygı göstergesi olduğu için, ellerini yıkamadan sofraya oturan birine iyi gözle bakılmıyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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