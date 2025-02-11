Dünyanın Dört Bir Yanından İlginç Temizlik Alışkanlıkları
Dünyanın Dört Bir Yanından İlginç Temizlik Alışkanlıkları
Temizlik, hepimizin hayatında önemli bir yer tutsa da her ülkenin temizlik anlayışı birbirinden çok farklı! Kimi suyu her şeyin önüne koyarken, kimi süpürgenin yanlış kullanımının uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Bazı ülkelerde çöp atmak bile bilimsel bir plana dayanırken, bazıları ise temizlikle ruhlarını arındırıyor. İşte dünyanın dört bir yanından, şaşırtıcı ve eğlenceli temizlik alışkanlıkları! 😃
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Japonya’da ev değil, ruh temizliği!
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İrlanda'da peri kapısı temizliği yapılıyor!
Hindistan’da "Sol Elin Suçu Ne?"
Kore'de Hanjeungmak ritüeli pek önemli.
İsveç’in ‘Death Cleaning’ geleneği.
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Çin’de dışarıda pijamayla dolaşmak temizlik işareti sayılıyor.
Rusya’da temizlik için ay taktikleri!
İzlanda, Geyser termal temizliği ile öne çıkıyor.
İran'da el yıkamak bir sanattır.
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