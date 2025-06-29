Dünyaca Ünlü Bir Şarkıcı Olsaydın Hangi Şehirde Konser Verirdin?
Hayal et: Stadyum dolusu hayran, ışıklar, çığlıklar… Eğer bir dünya starı olsaydın, hangi şehirde sahneye çıkardın? Hadi, soruları cevapla ve senin şehrini bulalım! 👇
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1. Konser öncesi sahne arkası ruh halin nasıl olur?
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2. Bu dünyaca ünlü isimlerden hangisinin konserine gitmek istersin?
3. Peki, hangi türde müzik yapmak istersin?
4. Senin sahne performansının olmazsa olmazı hangisi olur?
5. Konser sonrası seni nerede görürüz?
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6. Söyle bakalım, kulisinde olmazsa olmazın hangisi?
7. Hayranların seni nasıl tanımlasın istersin?
8. Son olarak, seni en iyi yansıtan şarkıyı seç bakalım. 👇
Paris
Rio de Janeiro
Los Angeles
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