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Dünya Çikolata Günü'ne Özel Mutluluk Veren Şarkılar

etiket Dünya Çikolata Günü'ne Özel Mutluluk Veren Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 23:24

Dünya Çikolata Günü'nüz kutlu olsun! Ee bugün çikolatalar günü olur da biz mest eden bir playlist yapmaz mıyız? Kaçırır mıyız! Çikolata kadar mutluluk verdiği bizim tarafımızca tespit edilen şarkılardan bir liste hazırladık! İyi dinlemeleeeer!

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1. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça

2. Teoman - Papatya

3. Tarkan - Gülümse Kaderine

4. Hande Yener - Aşkın Ateşi

5. Yaşar - Ebruli

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6. Göksel - Denize Bıraksam

7. Levent Yüksel - Med Cezir

8. Feridun Düzağaç - FD

9. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya

10. Sufle - Köprüaltı

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11. Mirkelam - Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz

12. Gökhan Türkmen - Taş

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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