Düğününü Hazırla Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

Sen evliliğe çook uzaksın. Acaba evlenir miyim diye düşünmemişsin bile! Senin odaklandığın konular şuan bambaşka. Hayatında biri olsun olmasın senin ilk planın kendinle vakit geçirmek gibi duruyor. Özgür ve yaratıcı ruhun evliliğe hazır değil. Fakat net bir şekilde gözüküyor ki sen evlenmek istediğinde senin düğünün peri masalı gibi olur. Kendi tarzınla düğününü bütünleştirirsen ortaya dillere destan bir düğün çıkar gibi. Sen ne zaman hazır olursun belli olmaz ama doğru kararı verebilmek için önünde uzun bir süre var. Senin için en güzelini dileriz.