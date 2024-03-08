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Düğününü Hazırla Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

Düğününü Hazırla Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 09:03

2024’e hızlı girişimizi yaptık. Düğün tarihleri belirlenmeye başladı diye duyum aldık. Sende evlilik planları nasıl? Yoksa evlilik sana çoook mu uzak? Olsun yine de gel sen onedio müneccim ekibi olarak hazırladığımız testi çöz. Belki bir süprizle karşılaşırsın belli mi olur?

Hazırsan teste geçelim..

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1. İlk olarak düğün mekanı seçmekle başla

2. Sırada düğün davetiyesi seçimi var

3. Düğün teman nasıl olacak?

4. Pastasız düğün olmaz

5. Gelin çiçeğin nasıl olsun?

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6. En önemlisi gelinlik

7. Damat nasıl giyinsin?

8. Sırada alyanslar

9. Tektaş nasıl olmalı?

10. Düğün mekanına hangisiyle gideceksiniz?

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11. Balayını nasıl geçirmek istersin?

12. Son olarak aşk evliliği mi mantık evliliği mi?

Senin düğün tarihin zaten belli!

Senin düğün tarihin zaten belli!

Düğün tarihin belli olabilir mi? Korkma hemen korkma. Yüzüğün parmağına girmesine çok az kalmış ya da zaten girmiş! Bu yıl içerisinde belki de tam düğün sezonunda senin peri masalı düğünün olacak. Eş adayın şuan yanındaysa ona dön bir bak. Tektaşı cebine saklamış bile olabilir! Eğer eş adayım yok diyorsan o zaman da yıldırım nikahına hazırlan derim. Hadi koş şimdiden düğün mekanı bakmaya başla! Senin için en güzelini dileriz.

Üç yıl içinde evleniyorsun!

Üç yıl içinde evleniyorsun!

Beklemiyordun değil mi? Sen herkesten daha çok özgür, serbest ve hedef odaklısın. Evlilik şuan için planların arasında ilk sırada değil. Fakat hayat süprizlerle dolu. Hayat sen planlar yaparken senin için plan yapar.Hayatında bir eş adayı var mı yok mu bilemeyiz ama bu üç yıl içinde biri olacağı kesin! Sen ilk görüşte aşık olucak gibi gözüküyorsun.Kendini hazırlasan iyi edersin 3 yıl çok çabuk geçer.  Senin için en güzelini dileriz.

Bir süre daha bekarlık sultanlık!

Sen evliliğe çook uzaksın. Acaba evlenir miyim diye düşünmemişsin bile! Senin odaklandığın konular şuan bambaşka. Hayatında biri olsun olmasın senin ilk planın kendinle vakit geçirmek gibi duruyor. Özgür ve yaratıcı ruhun evliliğe hazır değil. Fakat net bir şekilde gözüküyor ki sen evlenmek istediğinde senin düğünün peri masalı gibi olur. Kendi tarzınla düğününü bütünleştirirsen ortaya dillere destan bir düğün çıkar gibi. Sen ne zaman hazır olursun belli olmaz ama doğru kararı verebilmek için önünde uzun bir süre var. Senin için en güzelini dileriz.

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Senin düğün tarihin zaten belli!