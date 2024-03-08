Düğününü Hazırla Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
Düğününü Hazırla Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
2024’e hızlı girişimizi yaptık. Düğün tarihleri belirlenmeye başladı diye duyum aldık. Sende evlilik planları nasıl? Yoksa evlilik sana çoook mu uzak? Olsun yine de gel sen onedio müneccim ekibi olarak hazırladığımız testi çöz. Belki bir süprizle karşılaşırsın belli mi olur?
Hazırsan teste geçelim..
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1. İlk olarak düğün mekanı seçmekle başla
2. Sırada düğün davetiyesi seçimi var
3. Düğün teman nasıl olacak?
4. Pastasız düğün olmaz
5. Gelin çiçeğin nasıl olsun?
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6. En önemlisi gelinlik
7. Damat nasıl giyinsin?
8. Sırada alyanslar
9. Tektaş nasıl olmalı?
10. Düğün mekanına hangisiyle gideceksiniz?
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11. Balayını nasıl geçirmek istersin?
12. Son olarak aşk evliliği mi mantık evliliği mi?
Senin düğün tarihin zaten belli!
Üç yıl içinde evleniyorsun!
Bir süre daha bekarlık sultanlık!
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Senin düğün tarihin zaten belli!