Dua Lipa'nın Kış Pozundan Jenner'ın Çocuklarına 10 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Dua Lipa'nın Kış Pozundan Jenner'ın Çocuklarına 10 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kylie Jenner
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Kendall Jenner
Dua Lipa
Kim Kardashian
Michele Morrone
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Amy Jackson
Katy Perry
Georgina Rodriguez
Mariah Carey
Adriana Lima
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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