Dostlarınla Otururken “Neler Yaşadık Ya!” Şeklinde Bir Yükselme Yaşatacak Birbirinden Duygusal Parçalar
Dostlarınla Otururken “Neler Yaşadık Ya!” Şeklinde Bir Yükselme Yaşatacak Birbirinden Duygusal Parçalar
Bazı şarkılar vardır, insanı alır geçmişe götürür. Hele ki dostlarınızla birlikte ortaklaşa dinlendiğinde tüm şarkılar insanın kulağına daha bir duygusal gelir... Arkadaşlarınızla derin sohbetler eşliğinde saatlerce sizi duvara baktıracak birbirinden duygusal parçaları derledik!
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1. San Luis
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2. Bones
3. Chamber of Reflection
4. Heart to Heart
5. Yellow
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6. The Stable Song
7. By and By
8. Rivers and Roads
9. Ends of the Earth
10. Would That I
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11. All Bad
12. Becky
13. Drunk-Dazed
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