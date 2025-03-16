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Dostlarınla Otururken “Neler Yaşadık Ya!” Şeklinde Bir Yükselme Yaşatacak Birbirinden Duygusal Parçalar

etiket Dostlarınla Otururken “Neler Yaşadık Ya!” Şeklinde Bir Yükselme Yaşatacak Birbirinden Duygusal Parçalar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 23:17

Bazı şarkılar vardır, insanı alır geçmişe götürür. Hele ki dostlarınızla birlikte ortaklaşa dinlendiğinde tüm şarkılar insanın kulağına daha bir duygusal gelir... Arkadaşlarınızla derin sohbetler eşliğinde saatlerce sizi duvara baktıracak birbirinden duygusal parçaları derledik!

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1. San Luis

2. Bones

3. Chamber of Reflection

4. Heart to Heart

5. Yellow

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6. The Stable Song

7. By and By

8. Rivers and Roads

9. Ends of the Earth

10. Would That I

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11. All Bad

12. Becky

13. Drunk-Dazed

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