Dönemin Çok Ötesindeydi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Barış Manço
Dönemin Çok Ötesindeydi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Barış Manço
Şimdi şöyle bir düşün, Türkiye’de herkesin bildiği, nesilden nesile aktarılan bir sanatçı var mı? Cevap çok net: Barış Manço! O, sadece müziğiyle değil, televizyon programlarıyla, sözleriyle ve kendine has tarzıyla tam anlamıyla bir efsaneydi. Bugün bile şarkıları hâlâ dinleniyor, programları unutulmuyor, sözleri hâlâ akıllarda. Peki, Barış Manço’yu bu kadar özel yapan neydi? Gel, birlikte bakalım!
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1943 yılına doğru bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz.
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Şarkı söylemeye henüz 1,5 yaşındayken başladı!
Peki, müziğe nasıl başladı?
O yıllarda kimse, Barış Manço'nun yıllar sonra Türkiye’nin en önemli müzik isimlerinden biri olacağını tahmin edemezdi.
1962'de kurduğu ikinci müzik grubu ‘Harmoniler’ ile birlikte ilk 45’lik plağını çıkardı.
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Barış Manço, 1964 yılında Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik ve iç mimarlık eğitimi almaya başladı.
Bu parçalardan biriyle kısa bir müzik arası veriyoruz.
1966 yılı, Barış Manço’nun kariyerinde dönüm noktalarından biri oldu.
Barış Manço'nun müzik yolculuğunda bir başka önemli dönüm noktası, ‘Kaygısızlar’ grubuna katılmasıydı.
1970 yılında ‘Ağlama Değmez Hayat’ şarkısı, Barış Manço'ya ilk altın plağını kazandı.
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Bir başka unutulmaz an ise ‘Dağlar Dağlar’ şarkısıydı.
Barış Manço'nun kariyerinde yaşadığı ilginç olaylar bulunuyor.
Barış Manço’nun müzik yolculuğunda bir diğer önemli adım, 1972 yılında kurduğu Kurtalan Ekspres'ti.
1975’te ise müziğe farklı bir dokunuş yaptı ve ‘2023’ albümünü piyasaya sürdü.
Dinlemeyenleriniz varsa, hemen buyurun!
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Barış Manço’nun hayatındaki belki de en özel an, 18 Temmuz 1978’de Lale Manço ile evlenmesiydi.
1988 yılında ‘7’den 77’ye’ adlı programla, tüm Türkiye'nin Barış Ağabey'i oldu.
1995 yılında çıkardığı ‘Müsaadenizle Çocuklar’ albümü, 90’lı yıllarda Türk pop müziğinin en önemli projelerinden biri haline geldi.
Barış Manço, sanat kariyerinin 40. yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde son konserini verdi.
Barış Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, Moda’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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