Şimdi şöyle bir düşün, Türkiye’de herkesin bildiği, nesilden nesile aktarılan bir sanatçı var mı? Cevap çok net: Barış Manço! O, sadece müziğiyle değil, televizyon programlarıyla, sözleriyle ve kendine has tarzıyla tam anlamıyla bir efsaneydi. Bugün bile şarkıları hâlâ dinleniyor, programları unutulmuyor, sözleri hâlâ akıllarda. Peki, Barış Manço’yu bu kadar özel yapan neydi? Gel, birlikte bakalım!