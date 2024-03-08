Domestos Çeyrek Asırdır Türkiye’de Temizlik ve Hijyen İhtiyacına Cevap Veriyor
Domestos Çeyrek Asırdır Türkiye’de Temizlik ve Hijyen İhtiyacına Cevap Veriyor
Domestos, 1999 yılında Türkiye pazarına ilk yoğun kıvamlı çamaşır suyunu getirerek tüketiciyle buluştu. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de 25. yılını geride bırakan marka, hanelerin hijyen ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Bugün ülkemizde her 10 evden 7’sinde tercih edilen marka, çeşitli tüketici araştırmalarında da kategorisinde öne çıkmayı başarıyor.
Domestos Çamaşır Suyu, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'nin 2017 yılında faaliyete geçen Konya fabrikasında üretiliyor. Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisi, toplamda 50’den fazla yerli ürün tedarikçisinden yaptığı satın alımlarla, 600 kişiden oluşan üretim ve yönetim ekiplerinin emeğiyle Türk tüketiciler ve Türkiye ekonomisi için değer üretiyor.