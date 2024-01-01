Dolar ve Altın 2024 Yılına Nasıl Başladı?
Dolar ve Altın 2024 Yılına Nasıl Başladı?
Dolar kuru, 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle hacimsiz işlem görürken, 29,5290 TL'ye kadar yükseldi. Altın da piyasaların kapalı olduğu bugünde zirve seviyelerine yakın sakin seyrediyor.
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Dolar/TL, 2023 yılında yaklaşık yüzde 60 yükselirken, yılı 29,55 seviyesinden tamamlamıştı.
Euro kuru da 32,7430 TL'ye kadar çıkarken, 2023 yılını 33,07 ile zirvesini görerek 32,58'den tamamlamıştı.
Ons altın da piyasaların kapalı olduğu bugünde hacimsiz dar bir bantta hareket ederken, 2023 yılını tamamladığı 2063 dolar bandında seyrediyor. Gram altın da 1983 lirayla zirvesini 2023 yılında bırakırken, 1955-1961 TL bandında hareket ediyor.
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