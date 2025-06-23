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Doğum Kontrol Yöntemleri Hakkındaki Bu Testten Kaç Doğru Yapabileceksin?

etiket Doğum Kontrol Yöntemleri Hakkındaki Bu Testten Kaç Doğru Yapabileceksin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 23:06

Doğum kontrol yöntemleri hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Eğer kendine güveniyorsan, mükemmel bir test hazırladık. Bakalım sen gerçekten de doğum kontrol yöntemleri hakkında her şeyi yalayıp yuttun mu? Bu kadar bilgili misin? Öğrenmek için hadi teste, başlıyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini söyler misin?

2. Kolay bir soruyla başlayalım... Doğum kontrol yöntemlerinin ana amacı nedir?

3. Ertesi gün hapı ne zaman alınmalıdır?

4. Prezervatif hangi tür doğum kontrol yöntemidir?

5. Hangi yöntem cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı en etkili koruma sağlar?

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6. Spiral nedir ve nasıl çalışır?

7. Hangi yöntem hormonal doğum kontrol yöntemi değildir?

8. Doğum kontrol implantı nedir?

9. Erkeklerde vazektomi hangi işlemi içerir?

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Begüm
Begüm
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