Doğduğun Ay ve Yıla Göre Hangi Hayvansın?
Doğduğun Ay ve Yıla Göre Hangi Hayvansın?
Hangi hayvanın ruhunu yansıttığını merak ediyor musun? Doğduğun ay ve yıl, seni bir hayvanla özdeşleştiriyor olabilir! Bu içerikte, burçlardan biraz farklı bir şekilde doğum tarihine göre hangi hayvan olduğunu keşfedeceksin. Hazırsan, başlıyoruz! 🐾
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1. Hangi ayda doğdun?
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2. Hangi yıl aralığında doğdun?
Cesur Aslan!🦁
3. Sadık Kurt!🐺
Özgür Kartal 🦅
Sevimli Panda 🐼
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