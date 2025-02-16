Doğduğun Ay ve Yıla Göre Hangi Hayvansın?

Senin en belirgin özelliğin bağlılık ve sadakatin. Ailen, dostların ve sevdiklerin için yapamayacağın şey yok! Her zaman çevrendekilere güven veren birisin, çünkü sen bir sürü liderisin. Tıpkı bir kurt sürüsünün lideri gibi korumacı ve fedakârsın. Yalnızlık sana göre değil; bir ekip içinde olmak ve birlikte hareket etmek seni güçlü hissettiriyor. Ancak unutma, sen sadece bir takipçi değilsin, aynı zamanda bir yol göstericisin. İyi bir dinleyici olman ve zor anlarda çözüm odaklı yaklaşman sayesinde herkes seni yanlarında görmek istiyor. Gücün, sadakatin ve kararlılığın sayesinde hayatta her zaman doğru yolda ilerliyorsun.