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Doğal Gazda 150 Liralık Bedava Fatura Ne Zaman Bitiyor?

Doğal Gazda 150 Liralık Bedava Fatura Ne Zaman Bitiyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 17:02

Nisan 2023'te Karadeniz'de bulunan rezervin çıkarılmasıyla başlayan ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman bitecek?

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Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin çıkarılması nedeniyle başlatılan doğal gazda ücretsiz uygulamasında sona gelindi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin çıkarılması nedeniyle başlatılan doğal gazda ücretsiz uygulamasında sona gelindi.

Konutlarda Nisan 2023'te tamamı ücretsiz, Mayıs 2023 itibarıyla da 1 yıl süreyle geçerli 25 metreküpü bedava doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde bitecek.

Doğal gaz desteği sona erdiğinde vatandaşlar faturalandırılan ücretin tamamını ödemeye başlayacak.

Doğal gaz desteği sona erdiğinde vatandaşlar faturalandırılan ücretin tamamını ödemeye başlayacak.

Sözcü'nün haberine göre, geçen yıl başlayan konut ve ibadethanelerin doğal gaz aboneliklerinde, 24 Nisan 2023 ila 31 Mayıs 2023 arasında 38 günlük kullanımın tamamı, sonrasında da 1 yıl boyunca her ay tüketilen gazın 25 metreküplük kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmişti.

Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküplük kısmı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküplük kısmı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
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