Doğal Gazda 150 Liralık Bedava Fatura Ne Zaman Bitiyor?

Sözcü'nün haberine göre, geçen yıl başlayan konut ve ibadethanelerin doğal gaz aboneliklerinde, 24 Nisan 2023 ila 31 Mayıs 2023 arasında 38 günlük kullanımın tamamı, sonrasında da 1 yıl boyunca her ay tüketilen gazın 25 metreküplük kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmişti.