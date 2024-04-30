Doğal Gazda 150 Liralık Bedava Fatura Ne Zaman Bitiyor?
Doğal Gazda 150 Liralık Bedava Fatura Ne Zaman Bitiyor?
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Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin çıkarılması nedeniyle başlatılan doğal gazda ücretsiz uygulamasında sona gelindi.
Doğal gaz desteği sona erdiğinde vatandaşlar faturalandırılan ücretin tamamını ödemeye başlayacak.
Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküplük kısmı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
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