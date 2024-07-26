DMM’den “Vatandaşın İç Çamaşırları da Haczedildi Şimdi Açık Artırmayla Satılacak” Açıklaması
DMM’den “Vatandaşın İç Çamaşırları da Haczedildi Şimdi Açık Artırmayla Satılacak” Açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında çıkan “Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak” iddiası hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “İddia manipülasyondur” denildi.
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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün köşesine taşıdığı haber sosyal medyada çok konuşuldu. Habere göre; “İzmir’de bir vatandaş, borçlarını ödeyemeyince haciz ile karşı karşıya kaldı. İcra memurları, evde bulunan iç çamaşırlarını ve bir kilo toz şekeri dahi haczetti. Borç karşılığında haczedilen mallar, açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.”
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bu haber hakkında bir açıklama geldi.
Açıklama şu şekilde:
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