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DMM’den “Vatandaşın İç Çamaşırları da Haczedildi Şimdi Açık Artırmayla Satılacak” Açıklaması

DMM’den “Vatandaşın İç Çamaşırları da Haczedildi Şimdi Açık Artırmayla Satılacak” Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.07.2024 - 17:46

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında çıkan  “Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak” iddiası hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “İddia manipülasyondur” denildi. 

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün köşesine taşıdığı haber sosyal medyada çok konuşuldu. Habere göre; “İzmir’de bir vatandaş, borçlarını ödeyemeyince haciz ile karşı karşıya kaldı. İcra memurları, evde bulunan iç çamaşırlarını ve bir kilo toz şekeri dahi haczetti. Borç karşılığında haczedilen mallar, açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.”

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün köşesine taşıdığı haber sosyal medyada çok konuşuldu. Habere göre; “İzmir’de bir vatandaş, borçlarını ödeyemeyince haciz ile karşı karşıya kaldı. İcra memurları, evde bulunan iç çamaşırlarını ve bir kilo toz şekeri dahi haczetti. Borç karşılığında haczedilen mallar, açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bu haber hakkında bir açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bu haber hakkında bir açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak” iddiası manipülasyondur.

Bahse konu olayda borçlunun borcunu ödememesinden kaynaklı haciz işlemi yapılmamıştır. Satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyalar, yedieminde muhafaza altına alınmıştır. Ancak borçlunun eşyalarını yedieminden teslim almaması halinde taşınmazdan tahliyesi gerekmektedir. 

Borçlunun tahliye esnasında bulunan malları hak kaybı yaşanmaması için listelenmekte ve aynı usulle bütün malların satışına karar verilmektedir.

Nitekim İcra İflas Kanunun 82. maddesine göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden  eşyalar haczedilemez niteliktedir.”

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