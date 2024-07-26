DMM’den “Vatandaşın İç Çamaşırları da Haczedildi Şimdi Açık Artırmayla Satılacak” Açıklaması

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Vatandaşın iç çamaşırları da haczedildi şimdi açık artırmayla satılacak” iddiası manipülasyondur.

Bahse konu olayda borçlunun borcunu ödememesinden kaynaklı haciz işlemi yapılmamıştır. Satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyalar, yedieminde muhafaza altına alınmıştır. Ancak borçlunun eşyalarını yedieminden teslim almaması halinde taşınmazdan tahliyesi gerekmektedir.

Borçlunun tahliye esnasında bulunan malları hak kaybı yaşanmaması için listelenmekte ve aynı usulle bütün malların satışına karar verilmektedir.

Nitekim İcra İflas Kanunun 82. maddesine göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden eşyalar haczedilemez niteliktedir.”