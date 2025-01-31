Diyet Bozmayacak, Keyfinizi Kaçırmayacak: Airfryer ile Hazırlayabileceğiniz Hafif Atıştırmalıklar

Tam bir protein ve vitamin deposu olan nohutla, özlediğiniz çıtırlıkta falafel topları yapmak istemez miydiniz? Hem de yanında er öğün tüketebileceğiniz sağlıklı muffinlerle birlikte!

Falafel

Malzemeler:

300 gram nohut konservesi

1 diş sarımsak

Birkaç dal maydanoz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı un

50 gram marul

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kişniş

Servis için:

200 gr süzme yoğurt

Yapılışı:

Konserve nohutların suyunu süzün ve mutfak robotunda ezin.

Ardından kalan tüm malzemeleri nohut ezmesine ekleyerek bir kez daha ezin.

Karışımdan minik toplar elde edin.

Topları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 200 derecede 15 dakika pişirin.

Pişen falafel toplarını süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Kabaklı Kinoa Muffin

Malzemeler:

60 gr pişmiş kinoa

140 gr kabak

60 gr keçi peyniri

30 gr kaju fıstığı

2 yumurta

1 tutam karabiber

1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

Önce en fit sebzelerden olan kabaklarınızı rendeleyin.

İçine keçi peynirini doğrayıp, kajuları ezip ekleyin. Pişmiş kinoayı, yumurtayı, biberi ve tuzu da ilave edin.

Bütün malzemeleri karıştırarak hamur kıvamına getirin ve muffin kaplarına pay edin.

Son olarak cihaz haznesine yerleştirerek 170 derecede 15 dakika belirtilen ayarlarla pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın RapidCombo özelliği, ısıyı malzemelerin sadece dışından geçirmekle kalmaz. Aynı zamanda içinden de geçirir. Böylece her seferinde eşit şekilde pişmiş, içi sulu dışı çıtır tarifler hazırlamanızı sağlar.