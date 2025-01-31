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Diyet Bozmayacak, Keyfinizi Kaçırmayacak: Airfryer ile Hazırlayabileceğiniz Hafif Atıştırmalıklar

etiket Diyet Bozmayacak, Keyfinizi Kaçırmayacak: Airfryer ile Hazırlayabileceğiniz Hafif Atıştırmalıklar

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 20:01

Her günün vazgeçilmezlerinden olan atıştırmalıklar sevimli görünümlerine rağmen en riskli yiyeceklerden. Nitekim atıştırmalıkları biraz fazla kaçırınca hem kiloların hem de sağlık risklerinin önü açılıyor. Ama bu elbette her zaman böyle olmak zorunda değil. Özellikle yağdan da kaloriden de tasarruf etmenizi sağlayacak bir Philips Çift Hazneli Airfryer, size istediğiniz tüm atıştırmalıkları rahat rahat yeme özgürlüğü sunabilir.

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1. Mozzarella Çubukları ve Elma Cipsi

1. Mozzarella Çubukları ve Elma Cipsi

İçi akışkan mı akışkan mozzarella çubuklarını yağsız pişirerek fit atıştırmalıklar hazırlamanız mümkün. Yanına da şöyle tatlı ihtiyacını karşılayacak elma cipsleri olsa fena mı?

Mozzarella Çubukları

Malzemeler:

  • 200 gram mozzarella peyniri (uzun şeritler halinde kesilmiş)

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • Tuz, karabiber

  • Kekik 

Yapılışı:

  • Mozzarella peynirini uzun şeritler halinde kesip, tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın.

  • Unu, galeta ununu ve yumurtayı ayrı tabaklara koyun.

  • Peynirleri önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesi yerleştirin ve 190 derecede yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

  • Peynirler altın rengini aldığında, çıkarıp sıcak servis yapın.

Elma Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı karanfil

Yapılışı:

  • Elmaları ince dilimler halinde kesin.

  • Tarçın ve karanfili üzerine serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Cihazın aynı anda iki tarif pişirmenize izin veren teknolojisi sayesinde tatlınız da tuzlunuz da tek seferde hazır olacak.

2. Kabak Mücver ve Çıtır Peynir Topları

2. Kabak Mücver ve Çıtır Peynir Topları

Mücver denilince akan sular durur. Ama mücver aynı zamanda içine yağ çeken yapısıyla ünlü. Peki size özlediğiniz anne mücveri lezzetini yağsız da yakalayabileceğinizi söylesek?

Kabak Mücver

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir

  • 1/4 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.

  • Yumurtayı çırpın, ardından beyaz peynir, un, tuz ve karabiberi ekleyin.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, yuvarlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Çıtır Peynir Topları

Malzemeler:

  • 200 gram kaşar peyniri

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı un

Yapılışı:

  • Kaşar peynirini küçük toplar halinde kesin.

  • Peynir toplarını una, yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

  • 180 derecede 8-10 dakika pişirin.

Cihazın işlem kopyalama özelliği sayesinde tek hazne için girdiğiniz ayarı tek seferde öteki hazne için de aktif hale getirebileceğinizi unutmayın!

3. Müsli Bar ve Kızarmış Ananas

3. Müsli Bar ve Kızarmış Ananas

Yulaf her sağlıklı mutfağın en vazgeçilmez malzemesi. Bu doyurucu malzemeyle tatlı ihtiyacınızı karşılamaya hazırsanız başlayalım. Yanına da şöyle egzotik meyvelerden bir atıştırmalık hazırlayalım!

Müsli Bar

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf

  • 1/4 su bardağı bal

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı kuru üzüm

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

Yapılışı:

  • Yulaf, kuru üzüm ve vanilyayı bir kaba koyun.

  • Bal ve sütü ekleyip karıştırın.

  • Karışımı bir tepsiye dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine  yerleştirin.

  • 160 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Kızarmış Ananas

Malzemeler:

  • 1 ananas

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

Yapılışı:

1. Ananası uzunlamasına ince ince kesin.

2. Bal ve limon suyunu bir kaba alarak karıştırın.

3. Ananasları bu karışıma bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak 180 derece 12 dakika pişirin.

İşte bu kadar!

4. Falafel ve Kabaklı Kinoa Muffin

4. Falafel ve Kabaklı Kinoa Muffin

Tam bir protein ve vitamin deposu olan nohutla, özlediğiniz çıtırlıkta falafel topları yapmak istemez miydiniz? Hem de yanında er öğün tüketebileceğiniz sağlıklı muffinlerle birlikte!

Falafel

Malzemeler:

  • 300 gram nohut konservesi

  • 1 diş sarımsak

  • Birkaç dal maydanoz

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 çorba kaşığı un

  • 50 gram marul

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı kişniş

Servis için:

  • 200 gr süzme yoğurt

Yapılışı:

  • Konserve nohutların suyunu süzün ve mutfak robotunda ezin.

  • Ardından kalan tüm malzemeleri nohut ezmesine ekleyerek bir kez daha ezin.

  • Karışımdan minik toplar elde edin.

  • Topları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 200 derecede 15 dakika pişirin.

  • Pişen falafel toplarını süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Kabaklı Kinoa Muffin

Malzemeler:

  • 60 gr pişmiş kinoa

  • 140 gr kabak

  • 60 gr keçi peyniri

  • 30 gr kaju fıstığı

  • 2 yumurta

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

  • Önce en fit sebzelerden olan kabaklarınızı rendeleyin.

  • İçine keçi peynirini doğrayıp, kajuları ezip ekleyin. Pişmiş kinoayı, yumurtayı, biberi ve tuzu da ilave edin.

  • Bütün malzemeleri karıştırarak hamur kıvamına getirin ve muffin kaplarına pay edin.

  • Son olarak cihaz haznesine yerleştirerek 170 derecede 15 dakika belirtilen ayarlarla pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın RapidCombo özelliği, ısıyı malzemelerin sadece dışından geçirmekle kalmaz. Aynı zamanda içinden de geçirir. Böylece her seferinde eşit şekilde pişmiş, içi sulu dışı çıtır tarifler hazırlamanızı sağlar.

5. Baharatlı Kabak Cipsi ve Rulo Patates

5. Baharatlı Kabak Cipsi ve Rulo Patates

Yine kabakla yapılacak bir atıştırmalık önerimiz daha var. Hem de bu sefer hiç olmadığı kadar çıtır ve fit! Yanına da tamamlayıcı patates kızartmaları koyarak enfes atıştırmalık menüler çıkarabilirsiniz.

Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

  • Kabakları ince ve eşit dilimler halinde kesin.

  • Dilimleri bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla iyice harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200 dereceye getirin ve kabakları tek sıra halinde yerleştirip 10 dakika pişirin.

Rulo Patates

Malzemeler:

  • 1 adet patates

  • 1 tutam tuz ve diğer baharatlar

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

  • İlk önce patatesin kabuğunu soyun ve soyduğunuz patatesi ince ince dilimleyin. Bu adımda dilimleyiciniz varsa onu da kullanabilirsiniz.

  • Patatesleri, kararmaması için 15-20 dakika su ve tuz dolu bir kapta bekletin.

  • Tarif için ufak çöp şişlere ihtiyacınız olacak. Elinizdeki çöp şişler büyükse cihazın haznesine sığacak şekilde küçültün ancak 6 litrelik büyük hazne size fazla zorluk çıkarmayacaktır. 😎

  • Çöp şişleri de suya koyun ve birkaç dakika bekletin. Bu sayede yanmasını önlersini. Sonrasında patatesleri çöp şişlere geçirmeye başlayın.

  • Şişe geçirilen patatesleri cihaza yerleştirdikten sonra yağlayın. Cihazı 180 derecede çalıştırın ve yaklaşık 4-5 dakika pişirin. Bu süre sonunda hazneyi açarak patatesleri karıştırıp, tekrar pişirmeye devam edin.

  • 8 dakika sonunda patatesleri dışarı alın ve ketçap, mayonez veya diğer soslarla birlikte servis edin.

Hazırlaması da yemesi de keyifli olan bu tarifte neredeyse hiç yağ kullanmayacaksınız. 😎

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6. Çikolatalı Muzlu Mini Kek ve Çikolatalı Muz Dilimleri

6. Çikolatalı Muzlu Mini Kek ve Çikolatalı Muz Dilimleri

Evdeki muzlarla bir değil, tam iki farklı tatlı hazırlamak da artık çok kolay!

Çikolatalı Muzlu Mini Kek

Malzemeler:

  • 1 olgun muz (iyice ezilmiş)

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı bal

  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlık:

  • Bir kasede muzu çatalla iyice ezerek püre haline getirin. Üzerine kakao, un, yumurta, bal ve kabartma tozunu ekleyin.

  • Karışımı güzelce çırpın. Kek hamurunuz, yoğun ve çikolata kokulu olmalı.

  • Büyük hazneye sığacak silikon kek kalıplarına hamurunuzu paylaştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve keklerinizi 12-15 dakika kadar pişirin.

  • Yumuşacık dokulu keklerinizin üzerine piştikten sonra kuru meyve veya ceviz ekleyebilirsiniz. 

Bu enfes kekleri, kakaonun doğal tadı ve muzun doğal şekeri sayesinde rahat rahat tüketebilirsiniz.

Çikolatalı Muz Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 50 gram bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

  • Muzları dilimleyin ve çikolata ile hindistan cevizi yağını bir kapta eritin.

  • Muz dilimlerini çikolataya batırıp Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 6-8 dakika pişirin.

Elinizdeki muzları aynı anda farklı tariflerde değerlendirmek için cihazın ikili hazne tasarımından faydalanabilirsiniz. Malzeme boyutuna göre bir tarafta 3 litreli, diğerinde 6 litrelik hacminiz olacak.

7. Çıtır Tavuk Dilimleri ve Havuç Topları

7. Çıtır Tavuk Dilimleri ve Havuç Topları

Klasik bir atıştırmalık keyfi arıyorsanız, işte özlediğiniz o çıtır ve fit menü!

Çıtır Tavuk

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 200 gr tavuk göğüs (ince dilimlenmiş)

  • 1 yumurta

  • 100 ml galeta unu

  • 100 ml un

Yapılışı:

  • İlk önce tavuk göğsünü 1 cm'lik şeritler halinde dilimleyin.

  • Unu, galeta ununu ve yumurtayı ayrı kaplara alıp her birine tuz ve karabiber ekleyin. Her malzemeyi kendi kabında güzelce karıştırın.

  • Tavuk dilimlerini ilk önce una, sonra yumurtaya, son olarak galeta ununa bulayın.

  • Cihazı çalıştırın ve ihtiyacınıza uygun olan haznesini açın.

  • Hazneyi bir fırça yardımıyla yağlayın ve içine tavuklarınızı yan yana dizin. Tavukların üzerine de yağ sürerek 200 derecede 15 dakika pişirmeye bırakın.

  • Birkaç dakika sonra hazneyi çıkarıp tavukları ters yüz edin. Bu şekilde her tarafı kızaran tavukları tabağa alarak servis edin.

Havuç Topları

Malzemeler:

  • 200 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 100 gram kavuzlu buğday unu

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 50 gram margarin

  • 1 orta boy yumurta

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam öğütülmüş karabiber

  • 40 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

Yapılışı:

  • Havuçları soyup yıkadıktan sonra rendeleyin.

  • Rendelenmiş havuç, susam, un, hardal, yumuşatılmış margarin, yumurta, tuz ve karabiberi bir kasede iyice karıştırın. 

  • Üzerine rende Gouda peyniri ekleyerek tekrar karıştırın.

  • Hazırlanan karışımdan ufak parçalar alıp minik toplar yapın. Bu sırada hamurun yapışmaması için ellerinizi ıslatın.

  • Tüm karışımı tüketene kadar bu şekilde toplar hazırlamaya devam edin. Toplamda yaklaşık 16 top elde etmeniz gerekli.

  • Topları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesinden küçük alana rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bu şekilde 180 derecede 10 dakika çalıştırın.

  • Hazır olunca dışarı alın ve servise geçin!

8. Kuru Üzümlü Amerikan Gözleme

8. Kuru Üzümlü Amerikan Gözleme

Doğal şekerlerin tadı ve muzun enfes aromasıyla harmanlanan bu Amerikan gözlemesi, aslında bir nevi kek. Evdeki temel malzemelerle bile bu keki şipşak hazırlayabilirsiniz.

Kuru Üzümlü Amerikan Gözleme

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 3 orta boy yumurta

  • 50 gram kuru üzüm

  • 120 gram tam tahıllı buğday unu

  • 0.5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 ml soya içeceği

Yapılışı:

  • Olgunlaşan muzunuzu soyun ve bir kasede çatalla ezin. Muza üç adet yumurta ekleyip karıştırın.

  • Ardından kuru üzüm, buğday unu, kabartma tozu ve soya sütünü karışıma ekleyip sertlik kalmayana kadar harmanlayın.

  • Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer içine dökün ve 180 derece 15 dakika pişirin. Gözleme piştikten sonra üzerine biraz bal döküp ve taze meyveler ekleyin.

Bu tarifte bal yerine doğal özütler veya vegan yoğurtlar kullanabilir, hızla tarifi vegan hale getirebilirsiniz. Elbette bu durumda yumurta yerine chia tohumu gibi bağlayıcılar kullanmanız gerekeceğini unutmayın.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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