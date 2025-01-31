Diyet Bozmayacak, Keyfinizi Kaçırmayacak: Airfryer ile Hazırlayabileceğiniz Hafif Atıştırmalıklar
Diyet Bozmayacak, Keyfinizi Kaçırmayacak: Airfryer ile Hazırlayabileceğiniz Hafif Atıştırmalıklar
Her günün vazgeçilmezlerinden olan atıştırmalıklar sevimli görünümlerine rağmen en riskli yiyeceklerden. Nitekim atıştırmalıkları biraz fazla kaçırınca hem kiloların hem de sağlık risklerinin önü açılıyor. Ama bu elbette her zaman böyle olmak zorunda değil. Özellikle yağdan da kaloriden de tasarruf etmenizi sağlayacak bir Philips Çift Hazneli Airfryer, size istediğiniz tüm atıştırmalıkları rahat rahat yeme özgürlüğü sunabilir.
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1. Mozzarella Çubukları ve Elma Cipsi
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2. Kabak Mücver ve Çıtır Peynir Topları
3. Müsli Bar ve Kızarmış Ananas
4. Falafel ve Kabaklı Kinoa Muffin
5. Baharatlı Kabak Cipsi ve Rulo Patates
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6. Çikolatalı Muzlu Mini Kek ve Çikolatalı Muz Dilimleri
7. Çıtır Tavuk Dilimleri ve Havuç Topları
8. Kuru Üzümlü Amerikan Gözleme
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