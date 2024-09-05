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Dişil Enerjinizi Yükseltiyoruz: Auranıza Çok İyi Gelecek 13 Şarkı

etiket Dişil Enerjinizi Yükseltiyoruz: Auranıza Çok İyi Gelecek 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 00:10

Dişil enerjinizi yükseltecek şarkıları bu listede topladık!

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1. Adele - Skyfall

2. Lana Del Rey - Radio

3. Ariana Grande - Yes, and?

4. Fiona Apple - Criminal

5. Amy Winehouse - You Know I'm No Good

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6. Mitski - I Love Me After You

7. Cigarettes After S**- K.

8. Nessa Barrett - Girl In New York

9. Portishead - Glory Box

10. Billie Eilish - Billie Boss Nova

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11. Nelly Furtado - Maneater

12. Mr. Kitty - After Dark

13. Nina Simone - I Put A Spell On you

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