Dişil Enerjinizi Yükseltiyoruz: Auranıza Çok İyi Gelecek 13 Şarkı
Dişil Enerjinizi Yükseltiyoruz: Auranıza Çok İyi Gelecek 13 Şarkı
Dişil enerjinizi yükseltecek şarkıları bu listede topladık!
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1. Adele - Skyfall
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2. Lana Del Rey - Radio
3. Ariana Grande - Yes, and?
4. Fiona Apple - Criminal
5. Amy Winehouse - You Know I'm No Good
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6. Mitski - I Love Me After You
7. Cigarettes After S**- K.
8. Nessa Barrett - Girl In New York
9. Portishead - Glory Box
10. Billie Eilish - Billie Boss Nova
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