Dışı Çıtır İçi Yumuşacık Ekmek Dolması Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 20 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler
Kıymalı iç harcı için;
300 gram kıyma
1 YK zeytinyağı
1 avuç maydanoz
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kırmızı toz biber
Üzeri için;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 SB et/tavuk suyu
Hazırlanışı
1. Airfryer güvecine kıymayı ve zeytinyağını koyun. 180 derecede 10 dakika kıymayı pişirin.
2. Dolmalık ekmeğin üst kısmından yuvarlak şekilde kapak açın. İç kısmını çıkartın. Parçaları ufaltın. Zeytinyağını ısıtın ve kıymayı kavurun.
3. Baharatları ve maydanozu ekleyip ekmekleri koyun. Hazırlanan iç ekmeğin içine harcı doldurun ve kapağı kapatın. Ekmeği iç hazneye yerleştirin.
4. Sıcak et/tavuk suyunu kaşıkla dökün ve erimiş tereyağını sürün. 180 derecede 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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