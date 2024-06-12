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Dışı Çıtır İçi Yumuşacık Ekmek Dolması Nasıl Yapılır?

etiket Dışı Çıtır İçi Yumuşacık Ekmek Dolması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 19:31

İçi sürprizlerle dolu bir ekmek dolması tarifiyle geldik. Haydi tarife geçelim! 👇😋

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekmek Dolması Nasıl Yapılır?

Ekmek Dolması Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler

  • Dolmalık ekmek

Kıymalı iç harcı için;

  • 300 gram kıyma

  • 1 YK zeytinyağı

  • 1 avuç maydanoz

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kimyon

  • Kırmızı toz biber

Üzeri için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 SB et/tavuk suyu

Hazırlanışı

1. Airfryer güvecine kıymayı ve zeytinyağını koyun. 180 derecede 10 dakika kıymayı pişirin. 

2. Dolmalık ekmeğin üst kısmından yuvarlak şekilde kapak açın. İç kısmını çıkartın. Parçaları ufaltın. Zeytinyağını ısıtın ve kıymayı kavurun.

3. Baharatları ve maydanozu ekleyip ekmekleri koyun. Hazırlanan iç ekmeğin içine harcı doldurun ve kapağı kapatın. Ekmeği iç hazneye yerleştirin. 

4. Sıcak et/tavuk suyunu kaşıkla dökün ve erimiş tereyağını sürün. 180 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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