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Dışarıda Yediğinizden Bile Güzel! Evde Yapabileceğiniz 12 Enfes Sokak Lezzeti

etiket Dışarıda Yediğinizden Bile Güzel! Evde Yapabileceğiniz 12 Enfes Sokak Lezzeti

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 18:31

Sokak lezzetlerini kim sevmez ki? Dumanı üstünde balık ekmekler, çıtır çıtır midye tavalar, kokusu bile baştan çıkaran kestane kebaplar... Ama şimdi sokaklara koşmaya gerek yok çünkü bu lezzetleri evde yapabilir hem daha sağlıklı hem de keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Pratiklik mi, sağlık mı, lezzet mi? Hepsi var! Hadi başlayalım. 😊

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1. Sokakların kralı balık ekmek.

1. Sokakların kralı balık ekmek.

Bir yanda çıtır çıtır pişmiş balık, diğer yanda taze soğan ve mis gibi marul... Kim bu kombinasyona hayır diyebilir? Balıklarınızı marine edin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirerek kısa sürede tam kıvamında pişirin. Çift hazne sayesinde aynı anda yanına patates kızartması hazırlayabilir, lezzet şöleninizi tamamlayabilirsiniz. Üstelik evde balık pişirirken oluşan ağır kokular da tarih oluyor! Pişen balıkları sıcak ekmeklerin arasına yerleştirip soğan ve limonla taçlandırmayı unutmayın. İşte karşınızda tam bir sokak lezzeti klasiği!

2. Arkadaş buluşmalarının yıldızı midye tava.

2. Arkadaş buluşmalarının yıldızı midye tava.

Hadi dürüst olalım, midye tava olmadan bir sokak lezzeti listesi eksik kalırdı. Ama artık dışarı çıkmanıza gerek yok çünkü evde yapmak hem çok kolay hem de daha ekonomik! Midyelerinizi temizleyin, galeta ununa bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirip pişirin. Az yağ, bol lezzet! Yanında limon sıkarak servis edebilir pratik bir tartar sosla lezzeti zirveye taşıyabilirsiniz. Üstelik hazırlık sırasında mutfağınız mis gibi kokacak, yağ lekeleriyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Bu tarif hem öğrenci evleri hem de keyifli akşam oturmaları için birebir!

3. Patatesin en renkli hali kumpir

3. Patatesin en renkli hali kumpir

Kumpir demek tamamen sizin yaratıcılığınız demek! Bol kaşarlı, zeytinli, turşulu, mısırlı... Canınız ne isterse! Büyük bir patates alın, Airfryer’da pişirin ve ardından içini dilediğiniz malzemelerle doldurun. O kadar kolay ve o kadar lezzetli ki bir daha sokakta kumpir yemek istemeyebilirsiniz. Üstelik çift hazne özelliğiyle malzemelerinizi de aynı anda ısıtabilirsiniz.

4. Evde daha hafif daha lezzetli tavuklu tantuni.

4. Evde daha hafif daha lezzetli tavuklu tantuni.

Mis gibi kokusu ve yumuşacık lavaşıyla tantuni herkesin gönlünde ayrı bir yere sahip. Tavuklarınızı baharatlarla marine edin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da hızlıca pişirin. Elde ettiğiniz o mükemmel yumuşaklık ve lezzetle dışarıda yediğiniz tantunilerle yarışabilirsiniz. Lavaşın içine biraz domates, biraz soğan, bolca tavuk koyun. Sıcak sıcak dumanı üstünde! Üstelik yağa boğulmadan!

5. En pratik sokak lezzeti çiğ köfte.

5. En pratik sokak lezzeti çiğ köfte.

Evde çiğ köfte yapmak düşündüğünüzden daha kolay! İlk olarak bulgura sıcak suyu ekleyip şişmesini bekleyin. Sonra salça, baharatlar ve zeytinyağını ekleyip karıştırarak yoğurmaya başlayın. Yoğurdukça lezzetinin nasıl oturduğunu fark edeceksiniz! Son olarak taze soğan ve maydanozu ekleyip harmanlayın. Marullarla sarıp, limon sıkın ve afiyetle yiyin. Hem sağlıklı hem de hızlıca hazırlayabileceğiniz bir sokak lezzeti!

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6. Fırın sıcaklığı simitle evinizde.

6. Fırın sıcaklığı simitle evinizde.

Sokakta taze simit kuyruğuna girmek mi? Artık gerek yok çünkü simit yapımı düşündüğünüzden çok daha kolay. Hazırladığınız simit hamurunu pekmezle ve susamla kaplayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’da pişirin. Elde edeceğiniz çıtır dış yüzey ve yumuşacık iç doku sizi şaşırtacak. Çayınızı demleyin ve o klasik sokak kahvaltısını evde yaşayın. Üstelik çocuklarınız için de sağlıklı bir atıştırmalık olacak!

7. Tam bir kış klasiği kestane kebap.

7. Tam bir kış klasiği kestane kebap.

Kestanenin kokusu bile insana mutluluk veriyor değil mi? Şimdi o nostaljik tadı evinize taşıyoruz. Kestanelerin üzerine bıçakla küçük bir çizik atın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin. Dakikalar içinde puf puf olmuş nefis kestaneler hazır! Hem soba kurmaya gerek kalmadan hem de daha kolay bir şekilde bu eşsiz kış lezzetinin tadını çıkarabilirsiniz. Battaniyenizi alın film izlerken bu sıcacık kestaneleri yiyin.

8. Tatlı krizine sokak çözümü lokma tatlısı.

8. Tatlı krizine sokak çözümü lokma tatlısı.

Sokaklarda sık sık gördüğünüz o lokma tatlısını evde yapmak artık çok kolay. Hamur toplarını hazırlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da yağsız bir şekilde kızartın. Üzerine şerbeti dökün ve bir tutam tarçınla süsleyin. Hafif, çıtır ve tam kıvamında bir tatlı ile misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Dışarıda satılanlara taş çıkaracak bu lokmalar evinizin favorisi olacak!

9. Sokak lezzetlerinin efsanesi ıslak hamburger.

9. Sokak lezzetlerinin efsanesi ıslak hamburger.

Gece gezmelerinin vazgeçilmezi ıslak hamburgeri evde yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kendi özel sosunuzu hazırlayıp sıcacık hamburger ekmeklerini sosa bulayarak bu efsaneyi yaratabilirsiniz. Köftelerinizi hazırlayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’da pişirin. Dışı hafif çıtır içi ise yumuşacık olacak. Köfteleri sostan geçen hamburger ekmeklerinin arasına yerleştirip üzerine bol sos ekleyin. Bu nefis tarifi birkaç dakikada hazırlayıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

10. Klasik lezzetlerden döner.

10. Klasik lezzetlerden döner.

Evde döner mi? Evet hem de Philips Çift Hazneli Airfryer ile o nefis kıvamı yakalayarak! Tavuk veya kırmızı eti ince ince doğrayın, özel baharatlarla marine edin ve haznede pişirin. Etler yumuşacık pişerken diğer haznede lavaşlarınızı ısıtabilirsiniz. Dönerinizi soğan, domates ve biraz da turşu ile dürüm haline getirin. Dışarı çıkmadan sokak döneri keyfi yaşamak artık çok kolay ve sağlıklı!

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11. Piknik tadında ev lezzeti köfte ekmek.

11. Piknik tadında ev lezzeti köfte ekmek.

Köfte ekmek deyince piknik havası burnumuza gelmiyor mu? Köftelerinizi hazırlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da tam kıvamında pişirin. Yanına bol domates, soğan ve biraz da yeşillik ekleyerek enfes bir sokak lezzeti yaratabilirsiniz. Pratikliği ve lezzetiyle herkesin bayılacağı bir tarif!

12. Sokak tadında çıtır çıtır gözleme.

12. Sokak tadında çıtır çıtır gözleme.

Sabah kahvaltılarının ve sokak festivallerinin gözdesi gözleme evde hazırlayınca çok daha keyifli oluyor. Yufkaya beyaz peynir ve maydanoz koyarak gözleme hazırlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’da pişirdiğiniz gözlemeler dışı çıtır içi yumuşak haliyle sizi mutlu edecek. Üstelik pişirme sırasında başında beklemenize gerek kalmadan çayınızı demleyebilirsiniz. Bu tarif hem kahvaltılarınızın hem de çay saatlerinizin favorisi olacak!

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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