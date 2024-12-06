Dışarıda Yediğinizden Bile Güzel! Evde Yapabileceğiniz 12 Enfes Sokak Lezzeti

Hadi dürüst olalım, midye tava olmadan bir sokak lezzeti listesi eksik kalırdı. Ama artık dışarı çıkmanıza gerek yok çünkü evde yapmak hem çok kolay hem de daha ekonomik! Midyelerinizi temizleyin, galeta ununa bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirip pişirin. Az yağ, bol lezzet! Yanında limon sıkarak servis edebilir pratik bir tartar sosla lezzeti zirveye taşıyabilirsiniz. Üstelik hazırlık sırasında mutfağınız mis gibi kokacak, yağ lekeleriyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Bu tarif hem öğrenci evleri hem de keyifli akşam oturmaları için birebir!