Dinleyince Daha İyi Hissetmeni Sağlayacak 10 Huzurlu Şarkı
Dinleyince Daha İyi Hissetmeni Sağlayacak 10 Huzurlu Şarkı
İyi hissetmeye mi ihtiyacın var? O zaman doğru yerdesin.
Dinlerken sebepsiz yere daha iyi hissedeceğin, seni çoooook uzaklara götürecek şarkıları listeledik.
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1. James Blunt - Tears and Rain
2. Göksel - Denize Bıraksam
3. Oh Land - Perfection
4. Camel - Long Goodbyes
5. Sting - Englishman In New York
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6. The Rasmus - Sail Away
7. Richard Marx - Right Here Waiting
8. Pinhani - Sen Olmayınca
9. No Doubt - It's My Life
10. Soul Asylum - Runaway Train
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