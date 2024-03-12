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Dinleyince Daha İyi Hissetmeni Sağlayacak 10 Huzurlu Şarkı

etiket Dinleyince Daha İyi Hissetmeni Sağlayacak 10 Huzurlu Şarkı

godot
godot - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 20:49

İyi hissetmeye mi ihtiyacın var? O zaman doğru yerdesin.

Dinlerken sebepsiz yere daha iyi hissedeceğin, seni çoooook uzaklara götürecek şarkıları listeledik.

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1. James Blunt - Tears and Rain

2. Göksel - Denize Bıraksam

3. Oh Land - Perfection

4. Camel - Long Goodbyes

5. Sting - Englishman In New York

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6. The Rasmus - Sail Away

7. Richard Marx - Right Here Waiting

8. Pinhani - Sen Olmayınca

9. No Doubt - It's My Life

10. Soul Asylum - Runaway Train

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