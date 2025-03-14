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Dinleyerek Ex'i Geri Döndürebileceğin O Manifest Şarkısını Söylüyoruz!

etiket Dinleyerek Ex'i Geri Döndürebileceğin O Manifest Şarkısını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 22:50

Ex’in geri dönmesini mi istiyorsun?  O zaman doğru yerdesin! Bu testle, ex’ini geri döndürebilecek o güçlü manifest şarkısını bulman için seni yönlendireceğiz. Hazır mısın, eski aşkı müzikle büyülemeye?

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1. Onunla yeniden bir araya gelme fikri seni heyecanlandırıyor mu?

2. Geçmişte eksik kalan bir şey olduğunu hissediyor musun?

3. Onu unutmak gerçekten zor oldu mu?

4. Hala iletişim kuruyor musunuz?

5. Birlikte yeniden başlama şansı olsa, bu fırsatı değerlendirir misin?

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6. Onun seni gerçekten sevdiğini hala hissediyor musun?

7. Birlikte geçirdiğiniz zamanları güzel hatırlayabiliyor musun?

8. İçindeki eski duygular hâlâ canlı ve yoğun mu?

9. İkinizin bir şarkısı var mıydı?

10. Son olarak, onunla yeniden bir başlangıç yapabileceğine gerçekten inanıyor musun?

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miray soysal
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