Dinleyeni Parçalayan Orhan Atasoy'un "Gemiler" Şarkısı ve Klibiyle İlgili Az Bilinen Muhteşem Detaylar

'Umur - Aliye Turagay ve Sevil Sert'in katkılarıyla hazırlanmış bu muhteşem çalışma az kalsın gerçekleşemiyordu.

Biz Orhan'la eve gidip kıyafet değiştirip döndüğümüz an pekçok ünlü kişinin de yer aldığı Karaköy rıhtımında büyük bir karışıklık vardı.

Umur'un titiz komutları özellikle motorcu arkaşları beklemekten ötürü kızdırmıştı.

Sabah 11'de çağırılan ekip gece 11'de çekime başlanınca haklı olarak biraz bozuktular, tabii daha başka ünlülerde Seyyal Taner'inden, Cem Özer'ine, Zeynep Tunuslu'dan, Necdet'e, dansçılar, mankenler hepsinde birazcık stres vardı..

Bizim de Orhan'la keyfimiz yerinde..

Aliye yanıma yaklaştı 'İzzet olaya hakim ol' deyince, aldım megafonu elime 'herkes hazır olsun 5 dakika sonra çekim başlıyor' anonsu ile tüm ekip görev yerlerine geçti,

hala direktifler veren Umur'uda kamera başına yolladım ve megafondan verdiğim komutlarla tek seferde 'Gemiler' çekimi bitti.

Parça sona ererken Orhan 'Ne güzel oldu' deyince yönetmen Umur'cuğumda klibin sonuna giden bir gemi görüntüsü yerleştirdi.

Parçanın gerçekleşmesinde katkısı olan herkese bir kez daha sevgiler.'