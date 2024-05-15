Dinleyeni Parçalayan Orhan Atasoy'un "Gemiler" Şarkısı ve Klibiyle İlgili Az Bilinen Muhteşem Detaylar
Dinleyeni Parçalayan Orhan Atasoy'un "Gemiler" Şarkısı ve Klibiyle İlgili Az Bilinen Muhteşem Detaylar
Bazı şarkılar hiç unutulmaz, bazı klipler ise bir müzik videosundan fazladır. Orhan Atasoy'un 'Gemiler' şarkısının klibi tam olarak böyle. Eğer siz de bu şarkının tutkunu olanlardansanız bu araştırma yazısı sizi oldukça etkileyecek.
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İyi bir Türkçe müzik dinleyicisiyseniz "Gemiler" şarkısını herhalde birçok kişiden duymuşsunuzdur. Her ne kadar yeni jenerasyon şarkıyı Teoman'la bilse de, daha önce Zerrin Özer ve Melis Sökmen de bu efsane şarkıya hayat veren isimlerden.
Ancak belki de hiçbiri, dinleyiciyi şarkının asıl sahibi Orhan Atasoy'dan duyana kadar bu kadar etkilememiştir. "Gemiler" şarkısının sözleri, Beyoğlu'nun "Asit Orhan"ı Orhan Atasoy'a, müziği ise Ercüment Vural'a ait.
Camiada "Asit Orhan" ya da "Ayı Orhan" diye bilinen Orhan Atasoy, kallavi bir müzik adamı olmasının yanı sıra gerçek bir yeraltı çocuğu. Motor sevdası, hızlı takılmaları, Beyoğlu'nun arka sokaklarında tinercilerle geçirdiği sohbetler ona bu lakapları vermiş zaten. Ve tam da bu yüzden Moğollar'dan Cem Karaca kararıyla gönderilmiş.
Türkiye'de video kliplerin yeni yeni coştuğu dönemlerde çekilen Gemiler klibi ise bugün dönüp baktığımızda bir klipten öte gerçek bir kültür mirası. Peki neden? Hepsinden küçük küçük bahsedip özet geçelim, isterseniz siz de bir yandan şarkıyı dinleyin.
Umur Turagay'ın çektiği klip, bir müzik videosundan öte adeta bir kısa film. Türkiye'nin ilk LGBT temalı klibinde dönemin en ünlü insanları oynadı ama hiçbiri klipte ön planda olmadı.
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Yaklaşık 200 kişiyle Karaköy İskelesi'nde çekilen kliple ilgili müzik araştırmacısı ve yapımcı İzzet Öz bakın neler söylemiş 👇
Klipte sokak boyu yürüyen transeksüel, Fikret Kuşkan'ın ta kendisi. Klip "Dönersen Islık Çal" filminden hemen sonra çekilmiş. Fikret Kuşkan'ın Orhan Atasoy için "benim gençliğim" tanımını kullanması ise boşuna değil. Çünkü o dönem Orhan Atasoy, Mazhar Alanson, Turgut Berkes ve Burhan Öçal ile aynı evde ve aynı ortamlarda takılmış olmaları, klibin ruhundan oldukça iyi anlaşılıyor.
Klipteki ünlü isimleri sayarsak Uzay Heparı, Seyyal Taner, Samra Sökmen, Cem Özer ve daha nicelerini buluruz.
Gece yarılarından sabaha kadar kalabalık bir kadroyla çekilen bu klip öyle bir yapım oldu ki, MTV'de yayınlanan ilk Türkçe klip olma özelliğini de kazandı.
Bir rivayete göre de şarkı Sezen Aksu tarafından Orhan Atasoy'a sipariş edilmiş ve Atasoy tarafından 15 dakika içerisinde yazılmış ama bu ne kadar doğru orasını bilemiyoruz. Doğruysa da helal olsun, değilse de tebrikler!
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1992 yılında çekilen klip tek parça halinde çekilmiş. Yani sonundaki gemi görseli dışında klibin hiçbir yerinde montaj yok. Nerden bakarsanız bakın müthiş başarılı. İsteyen buradan klibi hemen seyretsin 👇
Rock'n roll yaşamanın hakkını veren Orhan Atasoy'u ise 2009 yılında yakalandığı amansız hastalık sebebiyle Amerika'da kaybettik. Geriye bize zamanın çok ötesinde işler bıraktı. Onun vesilesiyle gülüşlerde martı sesi bulan ve içinden gemiler kalkan herkese selam olsun...
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