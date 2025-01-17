Dinlerken Yeni Yıl Dileklerini Manifestleyebileceğin 12 Olumlu Şarkı
Dinlerken Yeni Yıl Dileklerini Manifestleyebileceğin 12 Olumlu Şarkı
Yeni yılın ilk ayını yarıladık, umutlarımız hala taze! Hem enerjini yükseltecek hem de olumlu bir ruh hali yaratacak şarkılarla dileklerini müzik eşliğinde evrene göndermeye ne dersin? İşte her bir notasıyla sana ilham verecek 12 harika şarkı!
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1. Katy Perry - Firework
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2. Coldplay - A Sky Full of Stars
3. Jessie J - Price Tag
4. Pharrell Williams - Happy
5. Imagine Dragons - On Top of the World
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6. Sara Bareilles - Brave
7. The Script - Hall of Fame (feat. will.i.am)
8. Ariana Grande - Break Free
9. Whitney Houston - Greatest Love of All
10. Rachel Platten - Fight Song
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11. John Lennon - Imagine
12. Andra Day - Rise Up
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