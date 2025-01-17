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Dinlerken Yeni Yıl Dileklerini Manifestleyebileceğin 12 Olumlu Şarkı

etiket Dinlerken Yeni Yıl Dileklerini Manifestleyebileceğin 12 Olumlu Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 23:39

Yeni yılın ilk ayını yarıladık, umutlarımız hala taze! Hem enerjini yükseltecek hem de olumlu bir ruh hali yaratacak şarkılarla dileklerini müzik eşliğinde evrene göndermeye ne dersin? İşte her bir notasıyla sana ilham verecek 12 harika şarkı!

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1. Katy Perry - Firework

2. Coldplay - A Sky Full of Stars

3. Jessie J - Price Tag

4. Pharrell Williams - Happy

5. Imagine Dragons - On Top of the World

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6. Sara Bareilles - Brave

7. The Script - Hall of Fame (feat. will.i.am)

8. Ariana Grande - Break Free

9. Whitney Houston - Greatest Love of All

10. Rachel Platten - Fight Song

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11. John Lennon - Imagine

12. Andra Day - Rise Up

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Ma Belle
Ma Belle
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