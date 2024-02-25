Dinlerken Gözünüzü Kapattığınızda Sizi Hayal Alemine Götürecek 10 Şarkı
Dinlerken Gözünüzü Kapattığınızda Sizi Hayal Alemine Götürecek 10 Şarkı
Şarkıların yaşamımızdaki etkisini inkar edemeyiz. Ufkumuzu açar, mutluluğumuzu artırı, sevincimizi pekiştirir ve hüznümüzü bile şarkılarla anlatırız. Bazı şarkılar vardır ki, sözlerini anlamasak bile melodileriyle bizi hayal dünyasına kısa bir yolculuğa çıkarır. İşte o şarkıları bu listede sıraladık!
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1. Kapa Boy - Not Allowed
2. Other Nothing - Ww
3. Mezh - Better Alone
4. Salvia Path - [Dream]
5. Video Days - Bleached
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6. Jay Creech - How It Goes...
7. Yehezkel Raz - Behind Every Decision
8. Megami - Star Shopping
9. Grouper - Poison Tree
10. Lloyd Van - Present
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