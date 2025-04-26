Dinlediğinizde Tüm Duygularınızı Ele Geçirecek Şarkılar
Bir şarkı çalar ve bir anda ne hissedeceğinizi bilemezsiniz. Gözleriniz dolar, bir hüzne kapılırsınız ya da tarifsiz bir çoşku içinizi kaplar. Herkes için hatırlattığı şeyler başka olsa da kalbinizin ritminin aynı şekilde değiştiğine eminiz. İşte o şarkılar!
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1. Bu Gece Benimle Ölür Müsün?
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2. Hoşçakal Kadar
3. İz Bırakanlar Unutulmaz
4. Yaşanmamış Yıllar
5. İkimizden Biri
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6. Dünya Gül Bana
7. Oyunbozan
8. Mevsim Sonbahar
9. Eskisi Gibi
10. Sarı Laleler
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11. Olmazlara İnat
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