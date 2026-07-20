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Dinlediğin Şarkılara Göre Ruhunun Hangi Mevsimde Yaşadığını Söylüyoruz!

etiket Dinlediğin Şarkılara Göre Ruhunun Hangi Mevsimde Yaşadığını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 23:31
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Bazı şarkılar insanın içindeki mevsimi ele verir. Kimi seçimin yaz gibi neşeli, kimi sonbahar gibi duygulu, kimi de kış kadar içine dönük olabilir. 

Hazırsan, dinlediğin şarkılara göre ruhunun şu sıralar hangi mevsimde yaşadığını bulalım!👇🏻

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1. Ruhunun indie tarafını açıyoruz: Bu “Üçüncü Yeniler” şarkılarından hangisi sana daha çok sesleniyor?

2. Bu şarkılardan biri ruh halini anlatacak olsa hangisi olurdu?

3. Biraz yabancı şarkılara geçelim: Bu dört parçadan hangisi senin iç dünyana daha yakın?

4. Şehir ışıkları, kulaklık ve biraz kendi haline kalma modu… Bu şarkılardan hangisini açardın?

5. Eski ama etkisi geçmeyen şarkılardan birini seç: Hangisi kalbine daha tanıdık geliyor?

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6. Şimdi biraz global moda bağlanıyoruz: Bu şarkılardan hangisi?

7. Duygular biraz karışınca açılacak şarkıyı seç desek, hangisine gidersin?

8. Son seçim geldi! İçindeki mevsimi en çok ele verecek şarkı hangisi olurdu?

Kış!

Senin ruhunda biraz kış sakinliği var. Dışarıdan mesafeli, güçlü ya da kendi halinde görünebilirsin ama içinde oldukça yoğun bir dünya taşıyorsun. Herkese kolay kolay açılmıyor, duygularını hemen ortaya dökmüyorsun. Dinlediğin şarkılar da biraz bu yüzden daha derin, daha içe dönük ve daha “beni anlayan anlar” havasında. Sen yalnızlıktan korkan biri değil, aksine bazen kendini en çok yalnızken toparlayan birisin. Ruhunun mevsimi kış; sessiz, güçlü, biraz gizemli ama içinde sıcacık bir yer saklayanlardan.

İlkbahar!

Senin ruhun ilkbahar gibi; yeniden başlamaya, umutlanmaya ve güzel şeylere inanmaya hâlâ açık. Kırılmış olsan bile tamamen kapanan biri değilsin. Dinlediğin şarkılarda da bu yenilenme hali var; biraz heyecan, biraz tazelenme, biraz da “belki bu sefer güzel olur” duygusu. Hayata karşı naif ama güçlü bir yerden bakıyorsun. İçinde hâlâ yeni planlara, yeni insanlara ve beklenmedik güzelliklere yer var. Ruhunun mevsimi ilkbahar çünkü sen her şeye rağmen yeniden çiçek açmayı bilenlerdensin.

Yaz!

Senin ruhunda bitmeyen bir yaz enerjisi var. Kolay kolay karamsarlığa kapılmıyor, hayatın içindeki küçük keyifleri büyütmeyi iyi biliyorsun. Dinlediğin şarkılar da bunu ele veriyor; biraz hareket, biraz özgürlük, biraz da “akışına bırak” hali sende çok baskın. Kalabalık sofralar, uzun yürüyüşler, gece yarısı gelen plansız eğlenceler tam senlik olabilir. Aşkta, arkadaşlıkta ve hayatta sıcak bir tarafın var; insanlara iyi gelen o enerjiyi fark etmeden yayıyorsun. Kısacası senin iç mevsimin yaz: canlı, parlak ve biraz da umursamaz güzel.

Sonbahar!

Senin ruhun biraz sonbahar gibi; sakin, derin ve hisleri güçlü. Bir şarkıyı sadece melodisi için değil, anlattığı şey için de dinliyorsun. Geçmişi tamamen geride bırakamayan ama onunla yaşamayı da öğrenen bir tarafın var. Bazen küçük bir söz, eski bir koku ya da rastgele çalan bir şarkı seni alıp bambaşka bir ana götürebilir. Bu seni üzgün biri yapmıyor; sadece duygularını hafife almayan birisin. Ruhunun mevsimi sonbahar çünkü sen kalabalığın içinde bile kendi iç sesini duymayı bilenlerdensin.

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