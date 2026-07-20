Dinlediğin Şarkılara Göre Ruhunun Hangi Mevsimde Yaşadığını Söylüyoruz!
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Bazı şarkılar insanın içindeki mevsimi ele verir. Kimi seçimin yaz gibi neşeli, kimi sonbahar gibi duygulu, kimi de kış kadar içine dönük olabilir.
Hazırsan, dinlediğin şarkılara göre ruhunun şu sıralar hangi mevsimde yaşadığını bulalım!👇🏻
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1. Ruhunun indie tarafını açıyoruz: Bu “Üçüncü Yeniler” şarkılarından hangisi sana daha çok sesleniyor?
2. Bu şarkılardan biri ruh halini anlatacak olsa hangisi olurdu?
3. Biraz yabancı şarkılara geçelim: Bu dört parçadan hangisi senin iç dünyana daha yakın?
4. Şehir ışıkları, kulaklık ve biraz kendi haline kalma modu… Bu şarkılardan hangisini açardın?
5. Eski ama etkisi geçmeyen şarkılardan birini seç: Hangisi kalbine daha tanıdık geliyor?
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6. Şimdi biraz global moda bağlanıyoruz: Bu şarkılardan hangisi?
7. Duygular biraz karışınca açılacak şarkıyı seç desek, hangisine gidersin?
8. Son seçim geldi! İçindeki mevsimi en çok ele verecek şarkı hangisi olurdu?
Kış!
İlkbahar!
Yaz!
Sonbahar!
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