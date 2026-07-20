Dinlediğin Şarkılara Göre Ruhunun Hangi Mevsimde Yaşadığını Söylüyoruz!

Bazı şarkılar insanın içindeki mevsimi ele verir. Kimi seçimin yaz gibi neşeli, kimi sonbahar gibi duygulu, kimi de kış kadar içine dönük olabilir.

Hazırsan, dinlediğin şarkılara göre ruhunun şu sıralar hangi mevsimde yaşadığını bulalım!👇🏻