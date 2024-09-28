Dilan Polat Bakım Günü İlan Etti, Duygu Özaslan Sağlıklandı: 28 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Dilan Polat Bakım Günü İlan Etti, Duygu Özaslan Sağlıklandı: 28 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gonca Vuslateri aşka düştü.
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Duygu Özaslan sağlıklandı.
Hande Erçel, Harry Potter hayranı çıktı.
Çağla Şıkel, maskelendi.
Özge Özpirinçci, patili dostunu paylaştı.
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Zeynep Bastık Girne'yi salladı.
Nazlı Sabancı emoji kuralını bozmadı.
Yasemin Şefkatli, Emir'e su içirmek için büyük bir çaba sarf etti.
Şeyma Subaşı'ndan çift pozu geldi.
Hadise de İzmir'i salladı.
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Arzu Sabancı'dan ayna pozu geldi.
Cemal Can Canseven rüyasından çamaşır yıkayarak uyandı.
Dilan Polat bakım günü ilan etti.
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