Dikkatler Üzerinizde: Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam, bu ay da dopdolu bir radar listesi ile karşımızda! Duyduğumuz her şarkıyı tek bir dokunuş ile bulabilen Shazam, bu ay hangi şarkıları buldu?
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MOLIY & Silent Addy & Skilibeng & Shenseea - Shake It To The Max
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Alex Warren - Ordinary
Connie Francis - Pretty Little Baby
Goon Flavour & Master KG & Eemoh - Ngishutheni
Lola Young - Messy
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Sayfalse · Yb Wasg'ood · Ariis - LOS VOLTAJE (Slowed)
Doechii - Anxiety
Chella - My Darling
EMIN & JONY - КАМИН
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
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