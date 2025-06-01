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Dikkatler Üzerinizde: Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Dikkatler Üzerinizde: Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 23:55

Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam, bu ay da dopdolu bir radar listesi ile karşımızda! Duyduğumuz her şarkıyı tek bir dokunuş ile bulabilen Shazam, bu ay hangi şarkıları buldu?

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MOLIY & Silent Addy & Skilibeng & Shenseea - Shake It To The Max

Alex Warren - Ordinary

Connie Francis - Pretty Little Baby

Goon Flavour & Master KG & Eemoh - Ngishutheni

Lola Young - Messy

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Sayfalse · Yb Wasg'ood · Ariis - LOS VOLTAJE (Slowed)

Doechii - Anxiety

Chella - My Darling

EMIN & JONY - КАМИН

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

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Ma Belle
Ma Belle
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