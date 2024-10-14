Dikkat Süper Dolunay Geliyor! 17 Ekim 2024'te Gerçekleşecek Dolunayın Burçlara Etkileri

KOÇ

17 Ekim 2024'te gerçekleşecek süper dolunay enerjisi altında ışıklarının altına itildiğinizi hissedebilirsiniz ve son altı ayda inşa ettiğiniz planlar artık önünüzdedir. İlişkilerinizle ilgili veya gücünüze adım atmanız konusunda bir dönüm noktası, son veya geçiş de şimdi ortaya çıkabilir. Muhtemelen daha cesaretli ve yoğun hissedeceksiniz.

BOĞA

Etrafındaki haftada muhtemelen çok bitkin hissedeceksiniz çünkü daha fazla yenilenmeye ve rahatlamaya ihtiyacınız olacak. Ruhunuzu besleyin, dua edin, meditasyon yapın ve akışta kalın. Her şeyden önce, akışa uymaya çalışın. Her şey en yüce hayrınıza maddi manevi güzellikler ile gelecek sizi hedef alanların imtihanı başladı.

İKİZLER

17 Ekim 2024'te dolunay ve sosyal sektörünüzde gerçekleşecek olan güçlü bir süper dolunay olacak. Sevdiğiniz bir arkadaşınız eş ya da sevgiliniz hayatınızdan çıkabilir ya da siz çıkartabilirsiniz; taşınabilir ya da yalanları ortaya çıkabilir ve tüm bağınızı kopartabilirsiniz. Üzülmek yerine, kendinizi işinize ve sizi gerçekten sevenler ile ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanma zamanı.

YENGEÇ

17 Ekim 2024'te başarı bölgenizde gerçekleşecek süper dolunay olacak. Bu ay döngüsünü çevreleyen haftada, kariyerinizde veya miras ile ilgili alanlarda bir terfi, olumlu basın, otorite figüründen heyecan verici bir iltifat veya hatta bir işi bırakıp diğerine geçmek gibi bir değişim görebilirsiniz. Herhangi bir nedenle işinizi kaybederseniz veya eleştiriyle karşılaşırsanız, yeni yönlere doğru hareket etmeye zorlanıyorsunuz demektir.

ASLAN

17 Ekim 2024'te genişleme bölgenizde belirecek olan süper dolunay dikkatinizi çekecektir. Bunu çevreleyen haftada, dikkatinizi aşağıdaki durumlardan herhangi birine odaklayabilirsiniz: uzun mesafeli seyahat, uluslararası iş veya ilişkiler, akrabalar, akademik veya entelektüel uğraşlar, yasal işlemler veya hatta medya girişimleri olumlu olumsuz durumlara hazır olun ve akışta kalın.

BAŞAK

17 Ekim 2024'te servet sektörünüzde bir süper dolunay olacak. Bu, bu zamana yakın bir zamanda yüzleşmeniz gereken bir yerleşim, miras veya büyük bir para meselesiyle karşılaşabileceğinizi görebileceğiniz anlamına geliyor. Bir yandan, eşinizin gelirinin artması şeklinde bile olsa, büyük bir miktar rahatlama görebilirsiniz. Diğerleriniz bunun yerine borçlarınızı veya kredilerinizi ödeyeceğiniz imkanlar da söz konusu olacaktır. Yine de kaynaklara ihtiyacınız varsa, bu kaynaklara başvurmak için ideal bir zamandır. Evren sizi finansal konularda destekliyor.

TERAZİ

17 Ekim 2024'te süper dolunay ile ilişkilerinize odaklanacağız. Bu, iş veya aşkta birleşme veya ayrılma zamanı olabilir sizler için. Öte yandan, ruh eşinizi bulduğunuz bir dönem de olabilir. Her şeyden önce, değerinizi ve ne istediğinizi bilin. İlişkilerinizin olabildiğince sağlıklı ve güçlü olduğundan emin olun ve kararlılıkla akışta kalın.

AKREP

Kadersel olaylar gelecek! Bu zamana yakın bir zamanda büyük bir projeyi bitiriyor, yeni müşteriler veya girişimler üstleniyor veya hatta bir işi bırakıp diğerine geçiyor olabilirsiniz. İşsizseniz, o zamanlar başvuruda bulunduğunuzdan emin olun. Mükemmel bir iş bulabilirsiniz.

YAY

17 Ekim 2024'teki süper dolunaydan enerji alan bir ruh eşi yakında ortaya çıkabilir. Bu, kalbinizin yandığını hissettiğiniz, derin sözler verdiğiniz veya flört hayatınızın birçok seçenekle geliştiğini gördüğünüz bir dönem olabilir. Ancak bir son, örneğin bir ayrılık meydana gelirse, bu sizi başka bir ufka yönlendiriyor olabilir.

OĞLAK

17 Ekim 2024'te gerçekleşecek dolunayın gelişinden bahsedeceğim. Bu, ev, aile veya ev hayatınızda bir geçiş getirecek. Bazılarınız taşınıyor, tadilat yapıyor, yer değiştiriyor veya bir aile üyesine yardım etmek için devreye giriyor olabilirsiniz. Bu, bir taşınma, muhteşem yeni bir mobilya veya dekorasyon yapılanması hatta yeni bir kira sözleşmesi imzalaması anlamına gelebilir. Süper dolunay ile biraz tetiklenmiş ve duygusal hissedebilirsiniz, bu yüzden dinlenmek, enerji toplamak ve sezgilerinizi dinlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

KOVA

17 Ekim 2024'te entelektüel bölgenizde bir süper dolunay belirecek ve bu, onu çevreleyen haftada öğrenmenizi, konuşmanızı, yazmanızı veya özel bir iletişimle ilgili projeyle meşgul olmanızı sağlayabilir. Akışta ve akılcı kalın.

BALIK

Süper dolunay öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken son şey, gelir ve giderlerinizle daha açık bir şekilde bağlantılı olan mali durumunuz olacak. Bu hafta çok fazla parasal alışveriş olabilir. Bu, işinizi veya müşterilerinizi etkileyebilir. Örneğin yeni bir tane almak, birinden diğerine geçmek veya hatta yenilerini ararken bir gelir akışının kesilmesi gibi çok ama çok dikkatli davranın.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.