Dikey Süpürgelerin Önündeki Işık Ne İşe Yarıyor?
Ev temizliği söz konusuysa işler artık biraz daha pratik bir hale geldi. Eski tip süpürgelerin yerini çoktan alan dikey süpürgeler, hem hafifliği hem de kablosuz kullanımıyla hayatı kolaylaştırıyor. Ama bu cihazlar sadece taşınabilir olduğu için popüler değil. Detaylara biraz bakalım.
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Önce dikey süpürgelerden biraz bahsedelim.
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Hafif ve ergonomik yapıya sahipler. Temizlik yaparken bel ağrıtmaz mesela.
Süpürgelerin ucunda bulunan temizlik fırçaları da kendi kendini temizleyebiliyor.
Şimdi asıl soruya gelelim: Dikey süpürgelerin önündeki ışık ne işe yarıyor?
Daha az eforla daha fazla temizlik yapabilirsiniz. Nasıl mı?
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"E iyi de hangi dikey süpürgenin önünde ışık var?" diye soracak olursanız cevabımız: Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!
Çok yönlü temizlik performansıyla hem süpürüyor hem de siliyor.
Temizlikten sonra Power Brush fırçalar kendi kendini temizliyor.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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