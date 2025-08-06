Dikey Süpürgelerin Önündeki Işık Ne İşe Yarıyor?

Uzun pil ömrü sayesinde normal modda 45 dakikaya kadar temizlik mümkün.

Ekstra bir pil eklerseniz bu süreyi 90 dakikaya kadar çıkarabiliyorsunuz. Yani büyük alanları da ara vermeden temizleyebilirsiniz. Temizlikten sonra cihaz kendi kendini temizliyor. Power Brush fırçalar da dahil olmak üzere tüm parçalar otomatik olarak hijyenik şekilde yıkanıyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmadan cihazı bir sonraki kullanıma hazır bırakabiliyorsunuz.