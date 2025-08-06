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Dikey Süpürgelerin Önündeki Işık Ne İşe Yarıyor?

etiket Dikey Süpürgelerin Önündeki Işık Ne İşe Yarıyor?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 12:01

Ev temizliği söz konusuysa işler artık biraz daha pratik bir hale geldi. Eski tip süpürgelerin yerini çoktan alan dikey süpürgeler, hem hafifliği hem de kablosuz kullanımıyla hayatı kolaylaştırıyor. Ama bu cihazlar sadece taşınabilir olduğu için popüler değil. Detaylara biraz bakalım.

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Önce dikey süpürgelerden biraz bahsedelim.

Önce dikey süpürgelerden biraz bahsedelim.

Kablolu ve kablosuz olan dikey süpürgeler, diğer geleneksel süpürgelere göre daha az yer kaplıyor ve kablosuz modellerde kablo derdi olmuyor. Şarjlı yapıları sayesinde elektrikler kesik olsa bile temizliğe ara vermiyorsunuz.

Hafif ve ergonomik yapıya sahipler. Temizlik yaparken bel ağrıtmaz mesela.

Hafif ve ergonomik yapıya sahipler. Temizlik yaparken bel ağrıtmaz mesela.

Klasik süpürgelere göre çok daha hafif. Merdiven çıkarken, koltuk altına uzanırken ya da dolap aralarını süpürürken bile kolunu yormaz. Genç yaşlı herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir tasarımı var.

Süpürgelerin ucunda bulunan temizlik fırçaları da kendi kendini temizleyebiliyor.

Süpürgelerin ucunda bulunan temizlik fırçaları da kendi kendini temizleyebiliyor.

Klasik süpürgelerin aksine dikey süpürgelerin ucunda bulunan temizlik fırçaları kolaylıkla temizlenebiliyor. Bazı modellerde ise bu fırçalar kendi kendine temizlenebiliyor. 😉

Şimdi asıl soruya gelelim: Dikey süpürgelerin önündeki ışık ne işe yarıyor?

Şimdi asıl soruya gelelim: Dikey süpürgelerin önündeki ışık ne işe yarıyor?

Yatak altı, koltuk kenarı ve mutfak tezgahı arkası gibi kör noktalarda toz yoğunluğunu ve bu tozu ne kadar temizlediğini görebilmenizi sağlar. Dikey süpürgenin önündeki ışık bu alanları aydınlatarak temizlik sırasında hiçbir yeri kaçırmamanızı sağlıyor.

Daha az eforla daha fazla temizlik yapabilirsiniz. Nasıl mı?

Daha az eforla daha fazla temizlik yapabilirsiniz. Nasıl mı?

Dikey süpürgelerin önünde bulunan ışık ile bir yeri kaçırdım mı diye geri dönmeye gerek kalmaz. Görerek süpürdüğünüz için işi ilk seferde bitirirsiniz. Bu da elbette zaman kazandırır. Yani temizlediğiniz yeri bir daha temizlemenize gerek kalmaz.

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"E iyi de hangi dikey süpürgenin önünde ışık var?" diye soracak olursanız cevabımız: Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

"E iyi de hangi dikey süpürgenin önünde ışık var?" diye soracak olursanız cevabımız: Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge önündeki ışıklar sayesinde tozun nerede olduğunu kolaylıkla görüp temizliğiniz hızlıca bitirebiliyorsunuz. Kablosuz yapısıyla masanın ayağına ya da kanepeye kablo takılır derdi hiç olmuyor. AquaSpin teknolojisi, aynı anda hem süpürüp hem silerek iki işi tek harekette hallediyor. Sert zeminlerdeki tozu, kiri, ıslak-kuru lekeleri ve bakterileri %99,9’a kadar temizleyebiliyor. Üstelik silme işlemini ayrıca yapmana gerek kalmıyor.

Çok yönlü temizlik performansıyla hem süpürüyor hem de siliyor.

Çok yönlü temizlik performansıyla hem süpürüyor hem de siliyor.

3 farklı temizlik modu sayesinde cihazı ihtiyacına göre kullanabiliyorsunuz. Günlük ıslak temizlikler için normal mod, kurumuş lekeler için yoğun mod, yüzeyde kalan suyu toplamak içinse su emme modu var. Modları LCD ekrandan rahatça değiştirebiliyorsunuz.

Temizlikten sonra Power Brush fırçalar kendi kendini temizliyor.

Temizlikten sonra Power Brush fırçalar kendi kendini temizliyor.

Uzun pil ömrü sayesinde normal modda 45 dakikaya kadar temizlik mümkün.

Ekstra bir pil eklerseniz bu süreyi 90 dakikaya kadar çıkarabiliyorsunuz. Yani büyük alanları da ara vermeden temizleyebilirsiniz. Temizlikten sonra cihaz kendi kendini temizliyor. Power Brush fırçalar da dahil olmak üzere tüm parçalar otomatik olarak hijyenik şekilde yıkanıyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmadan cihazı bir sonraki kullanıma hazır bırakabiliyorsunuz.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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