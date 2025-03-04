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Dijitalleşen Köylerde Hayat ve Hikayeler Değişiyor | 2. Bölüm İzmir

Dijitalleşen Köylerde Hayat ve Hikayeler Değişiyor | 2. Bölüm İzmir

trendyol
trendyol - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 20:01

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri projesi, kırsal kalkınmayı destekliyor ve dijitalleşmeyi herkes için erişilebilir hale getiriyor.

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Onedio Üyesi
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