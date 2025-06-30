Dijital Yalnızlık: Yapay Zekâ ile Sohbet Etmek, Bizi İyileştiriyor mu?
Yalnızlık artık sadece bir his değil, bir halk sağlığı sorunu. Dünya Sağlık Örgütü 2023’te yalnızlığı depresyon ve kalp hastalıkları kadar riskli gördüğünü açıkladı. Bizim toplumumuzda ise bu duygu genellikle saklanıyor; sessizce büyüyor ve insan ilişkilerini içeriden çürütüyor. Üstelik şimdi bu yalnızlığı konuşmanın bile yerini, yapay zekâ ile yapılan 'dijital dertleşmeler' alıyor. Dijitalleşmeyle fena halde özgürleiştiğimize vurgu yaparken aynı zamanda yalnızlığımız derinleşiyor. Yapay zekayı dost edindik. Her şeyimizi biliyor. Ilk olarak onunla dertleşiyoruz. Bu bizi daha esnek mi kılıyor, yoksa daha fazla katılaşıyor muyuz?
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Giderek artan sayıda insan, duygusal yüklerini bir yapay zekâya anlatıyor.
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