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Dijital Dünyanın Zirvesi Antalya’da Buluşuyor: Search ’n Stuff Antalya Konferansı 2025

Dijital Dünyanın Zirvesi Antalya’da Buluşuyor: Search ’n Stuff Antalya Konferansı 2025

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
21.03.2025 - 17:59

Dijital pazarlama ve teknoloji dünyasının geleceğini şekillendiren küresel etkinlik, bu yıl daha da kapsamlı ve etkileyici bir programla geri dönüyor! Search ‘n Stuff Antalya Konferansı, 9-12 Ekim 2025 tarihlerinde Antalya’nın büyüleyici atmosferinde, Baia Lara Hotel’de gerçekleşecek.

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2024’ün Başarısından İlham Aldık!

2024’ün Başarısından İlham Aldık!

Geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen etkinlik; Zeo, Advanced Web Ranking, Majestic, Whitepress, Optdcom, Wope, Creathive, Digitaloft,  Women in Tech SEO, Orbital, Stradiji, Popupsmart, PitGrowth,Turn Global, Branding Türkiye, Global Cyber Security Network, UpCorn, Global Fintech Market, Vidout gibi sponsorların, topluluk destekçilerinin ve medya partnerlerinin de desteğiyle 160’dan fazla katılımcıyı bir araya getirdi. 2024’te yakalanan bu büyük başarının ardından, 2025 konferansı çok daha kapsamlı bir program ve daha geniş bir katılımcı kitlesiyle çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Bu sene de yine Whitepress, Majestic, BusinessUp!, Dijital Ajanslar gibi degerli işbirlikçilerinin yanı sıra konferansta dijitalin geleceğini birlikte şekillendirmek isteyen yeni sponsor ve iş ortakları için fırsatlar devam ediyor. Siz de bu büyük ekosistemin bir parçası olmak ve markanızı önde gelen dijital profesyonellerle buluşturmak için yagmur@searchnstuff.co.uk adresi aracılığı ile Search ‘n Stuff Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz!

2025’te Daha Büyük Hedefler!

2025’te Daha Büyük Hedefler!

Bu yılki konferans, dijital pazarlamanın altında SEO, performans ve sosyal medyanın yanı sıra teknoloji, e-ticaret, fintech, veri analitiği ve yapay zekâ gibi konulara odaklanacak.

Katılımcılar için Öne Çıkan Noktalar:

  • 250+ Katılımcı: Dijital ekosistemin önde gelen isimleriyle tanışın, güçlü iş bağlantıları kurun ve sektördeki son gelişmeleri birlikte değerlendirin.

  • 30+ Uluslararası Konuşmacı: Alanında uzman konuşmacılardan ilham verici fikirler edinin ve en yeni stratejileri keşfedin.

  • 15+ Atölye Çalışması: Uygulamalı oturumlarla gerçek dünyada kullanabileceğiniz beceriler kazanmaya hazır olun.

  • Dinamik Networking Etkinlikleri: Hızlı networking, PowerPoint karaoke ve canlı podcast oturumları gibi etkinliklerle sektörün liderleriyle doğrudan bağlantılar kurarak yeni işbirlikleri oluşturun.

  • Uluslararası Bakış Açısı: Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle fikir alışverişinde bulunun ve küresel trendleri keşfedin.

Etkinlik Programı:

  • 9 Ekim: Karşılama ve networking etkinlikleri

  • 10-11 Ekim: Ana konferans konuşmaları ve uygulamalı atölyeler

  • 12 Ekim: Networking ve vedalaşma

Katılım ve Detaylar:

Search ‘n Stuff Antalya Konferansı 2025 sadece bir konferans değil, dijital dünyanın geleceğini birlikte inşa etme yolculuğudur.

Tarih: 9-12 Ekim 2025

Yer: Baia Lara Hotel, Antalya, Türkiye

Detaylı bilgi ve kayıt için konferansın web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konferansta Yer Alacak Konuşmacılardan Bazıları

Etkinlikte 24+ uluslararası konuşmacı, dijital dünyanın geleceğine yön verecek içgörülerini katılımcılar ile paylaşacak.

Kesinleşen Konuşmacılar:

Aleyda Solis

Andy Chadwick

Arnout Hellemans

Baki Erfidan

Başak Ödemiş

Begüm Kaya

Bengü Sarıca Dinçer

Christoph Kottmann

Defne Babat

Elias Dabbas

Elif Büşra Yapıcı

Ema Fulga

Gabi Troxler

Gerry White

Giulia Panozzo

Gökçe Yeşilbaş

Gülin İzgi Özcan

Gus Pelogia

Itamar Blauer

Judith Lewis

Marcel Schröder

Mark Williams-Cook

Melissa Şafak

Murat Yatağan

Ozan Ketenci

Özden Akyıldız

Rishi Lakhani

Serbay Arda Ayzit

Tuğçe Durmuşoğlu

Vanda Pokecz

Yağmur Şimşek

Geleceği Şekillendirmek İçin Bir Araya Geliyoruz!

Geleceği Şekillendirmek İçin Bir Araya Geliyoruz!

Dijital dünyanın profesyonelleriyle birlikte sektöre yön vermek için Antalya’da buluşuyoruz. Siz de bu heyecana ortak olun, hemen yerinizi ayırtın! 🌟

Search 'n Stuff Networking Projesi Hakkında

Search 'n Stuff Networking Projesi Hakkında

Londra’da SEO ve Dijital Pazarlama Danışmanı Yağmur Şimşek tarafindan kurulan Search 'n Stuff, dijital pazarlama ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren, sosyal ve profesyonel ağlarını genişletmek isteyen toplulukları farklı etkinlik formatlarında bir araya getirmeyi amaçlayan bağımsız bir networking projesidir.

Kısacası, dijital gustosu ortak olan bireylerle ortak bir platformda buluşma yolculuğudur.

Konferanslar, buluşmalar ve çeşitli etkinliklerle sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dijital dünyanın geleceğini şekillendiren bu platform, profesyonellerin yenilikçi fikirlerini paylaşması ve sektördeki en son gelişmeleri takip etmesi için benzersiz bir ortam sunmaktadır.

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