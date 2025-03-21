Dijital Dünyanın Zirvesi Antalya’da Buluşuyor: Search ’n Stuff Antalya Konferansı 2025

Geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen etkinlik; Zeo, Advanced Web Ranking, Majestic, Whitepress, Optdcom, Wope, Creathive, Digitaloft, Women in Tech SEO, Orbital, Stradiji, Popupsmart, PitGrowth,Turn Global, Branding Türkiye, Global Cyber Security Network, UpCorn, Global Fintech Market, Vidout gibi sponsorların, topluluk destekçilerinin ve medya partnerlerinin de desteğiyle 160’dan fazla katılımcıyı bir araya getirdi. 2024’te yakalanan bu büyük başarının ardından, 2025 konferansı çok daha kapsamlı bir program ve daha geniş bir katılımcı kitlesiyle çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Bu sene de yine Whitepress, Majestic, BusinessUp!, Dijital Ajanslar gibi degerli işbirlikçilerinin yanı sıra konferansta dijitalin geleceğini birlikte şekillendirmek isteyen yeni sponsor ve iş ortakları için fırsatlar devam ediyor. Siz de bu büyük ekosistemin bir parçası olmak ve markanızı önde gelen dijital profesyonellerle buluşturmak için yagmur@searchnstuff.co.uk adresi aracılığı ile Search ‘n Stuff Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz!