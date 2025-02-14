Devlet Bahçeli Taburcu Oldu: MHP’den Açıklama Geldi
Devlet Bahçeli Taburcu Oldu: MHP’den Açıklama Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonun ardından tedavi sürecini tamamladı. Hastaneden taburcu olan Devlet Bahçeli, Ankara'ya geçti. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun demeden önce millete sataşmışlardır kesin. Hele bi detaylar gelsin.
Tüh ☹️
Sen gelmeden olamam ki taburcu 🎶🎵
E gitmiştir heralde😁