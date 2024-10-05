Devlet Bahçeli Açıkladı: Meclis’te DEM Parti Vekilleri ile Neden Tokalaştı?

Hafta içi yeni yasama yılı açılan TBMM’de MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti yetkilileri ile selamlaşmış ve tokalaşmıştı. Çok konuşulan görüntüler hakkında konuşan Bahçeli, “Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir.' dedi.