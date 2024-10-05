Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli Açıkladı: Meclis’te DEM Parti Vekilleri ile Neden Tokalaştı?

Devlet Bahçeli Açıkladı: Meclis’te DEM Parti Vekilleri ile Neden Tokalaştı?

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 14:08

Hafta içi yeni yasama yılı açılan TBMM’de MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti yetkilileri ile selamlaşmış ve tokalaşmıştı. Çok konuşulan görüntüler hakkında konuşan Bahçeli, “Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TBMM’de yeni yasama yılının açılış töreni haftanın en konuşulan olaylarından olmuştu.

TBMM’de yeni yasama yılının açılış töreni haftanın en konuşulan olaylarından olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşmış ve ayak üst kısa süreli bir görüşme olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşmış ve ayak üst kısa süreli bir görüşme olmuştu.

Devlet Bahçeli, Meclis’te yaşanan tokalaşma olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

Devlet Bahçeli, Meclis’te yaşanan tokalaşma olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

"Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir.”

"Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir.”

“Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur."

“Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur."

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın