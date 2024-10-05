Devlet Bahçeli Açıkladı: Meclis’te DEM Parti Vekilleri ile Neden Tokalaştı?
Devlet Bahçeli Açıkladı: Meclis’te DEM Parti Vekilleri ile Neden Tokalaştı?
Hafta içi yeni yasama yılı açılan TBMM’de MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti yetkilileri ile selamlaşmış ve tokalaşmıştı. Çok konuşulan görüntüler hakkında konuşan Bahçeli, “Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM’de yeni yasama yılının açılış töreni haftanın en konuşulan olaylarından olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşmış ve ayak üst kısa süreli bir görüşme olmuştu.
Devlet Bahçeli, Meclis’te yaşanan tokalaşma olayı ile ilgili açıklamada bulundu.
"Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir.”
“Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın