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Dersin Ortasında Aklı Yemekte Olan Öğrencilerin Evde Pratik Bir Şekilde Yapabileceği 10 Yemek Tarifi

etiket Dersin Ortasında Aklı Yemekte Olan Öğrencilerin Evde Pratik Bir Şekilde Yapabileceği 10 Yemek Tarifi

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 19:01

Üniversite hayatı yoğun ders programları, proje teslimleri ve sınavlarla doluyken bir de karnınız mı acıktı? Özellikle evde aileniz yokken ya da kendi evinizde yalnız yaşıyorsanız 'Bugün ne yesem?' sorusu sık sık aklınıza düşüyor olabilir. Neyse ki pratik ve lezzetli tarifler Çift Hazneli Airfryer ile artık çok daha hızlı ve kolay! İşte, mutfakta fazla vakit harcamadan yapabileceğiniz hem doyurucu hem de lezzetli 10 yemek tarifi!

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1. Kızarmış Çıtır Sigara Böreği

1. Kızarmış Çıtır Sigara Böreği

Hazırlama süresi: 17 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 120 gram tavuk göğsü fileto

  • 1 kereviz sapı

  • 30 gram havuç

  • 30 gram mantar

  • 0,5 çay kaşığı zencefil

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı tavuk bulyon, toz

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı mısır nişastası

  • 8 sigara böreği

  • 1 çay kaşığı yağ

Yapılışı: 

1. Pişmiş tavuk göğüslerini parçalara ayırın. Kereviz, havuç ve mantar dilimlerini uzun ince şeritler halinde dilimleyin.

2. Doğranmış tavuğu bir kaseye koyun ve kereviz, havuç ve mantar ile karıştırın. Zencefil, şeker ve tavuk suyu tozunu ekleyin ve sigara böreğini doldurmak için karıştırın.

3. Yumurtayı çırpın, ardından mısır nişastasını ekleyin ve kalın bir macun oluşturmak için karıştırın. Kenara koyun.

4. Her bir sigara böreğinin içine hazırladığınız iç harcından koyun ve sarıp uçlarını yumurta karışımıyla kapatın. Çıtır olmaları için sigara böreklerini hafifçe fırça ile yağlayın.

5. Sigara böreklerini Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 10 dakika ve 200 derece sıcaklıkta çalıştırın. 

Afiyet olsun!

2. Brokoli Sote

2. Brokoli Sote

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gram brokoli

  • 1 sarımsak

  • 3 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 tutam deniz tuzu, tane

Yapılışı:

1. Brokoliyi 4x5 cm çiçekler halinde kesin. Saplarının sert kısımlarını kesip atın. Sonra sapların kalan kısmını soyun ve 5x1 cm boyunda şeritler halinde doğrayın.

2. Brokoli çiçekleri ile sapından doğradığınız şeritleri bir kaseye koyun. Soyulmamış sarımsak dişlerini bütün olarak brokoliye ekleyin, biraz zeytinyağı ekleyip hepsini güzelce karıştırın.

3. Hepsini Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesinin içine yerleştirin. Cihazı 10 dakika 180 derece ayarda çalıştırın ve brokoliler pişerken 4 dakika aralıklarla hazneyi sallayın.

4. İşlem tamamlanınca kavrulmuş brokoliyi büyük bir kaba alın. Kavrulmuş sarımsak dişlerini de soyup başka bir küçük kasede püre haline getirin. Limon suyu ile zeytinyağını sarımsağa ekleyip karıştırın.

5. Hazırladığınız sosu kavrulmuş brokoliye ekleyin, tuzunu katın ve brokolinin her tarafı sosla kaplansın diye karıştırın. Servis edin.

3. Peynirli Kabak Kroket

3. Peynirli Kabak Kroket

Hazırlama süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 30 gram Gouda peyniri

  • 1 yumurta, büyük boy

  • 25 gram galeta unu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyin ve nemini alın. Peyniri rendeleyin. Rendelenmiş kabakları bir kasede rendelenmiş peynir, yumurta, ekmek kırıntıları, tuz ve karabiberle karıştırın.

2. Karışımı Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve kabak kroketler altın rengi alana kadar pişirin.

4. Brüksel Lahanalı Kış Salatası

4. Brüksel Lahanalı Kış Salatası

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 14 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 kayısı, kurutulmuş

  • 500 gram Brüksel lahanası

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 elma

  • 20 gram çam fıstığı

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı mayonez

  • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı yoğurt, az yağlı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Kuru kayısıları ıslatmak için su dolu küçük bir kaseye koyun. Lahanaların sapını kesin ve sapı uzunlamasına ikiye bölün. Düşen yaprakları atın.

2. Lahanaları yıkayıp süzün ve hafifçe kurulayın. Bir kaseye ekleyin ve zeytinyağıyla kaplayın. Lahanaları Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine ekleyin ve 7 dakika- 180 derece olacak şekilde lahanaları kızartın.

3. Bu esnada elmayı küçük parçalar halinde kesin, çekirdeğini atın. Kayısıları süzün ve küçük parçalar halinde kesin.

İpucu: Kararmalarını önlemek için elma parçalarına limon sıkın.

4. Hazır olduğunda cihazı açın ve elma, kayısı ve çam fıstığı parçalarını ekleyin. Belirtilen sıcaklık ve sürede (7 dakika- 180 derece) kızartmaya devam edin.

5. Bu esnada sirke, zeytinyağı, mayonez, akçaağaç şurubu, yoğurt, biber ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın. Salatayı sosuyla servis edin.

5. Dana Köfte

5. Dana Köfte

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gram sığır kıyması

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı sarımsak, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı zencefil, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

Yapılışı: 

1. Kıymayı kalan tüm malzemelerle birlikte bir kapta iyice karıştırın.

2. Ellerinizi ıslattıktan sonra bu karışımdan eşit büyüklükte 16 adet köfte yapın.

3. Köfteleri büyük hazneye dizin ve Çift Hazneli Airfryer'a kaydırın. Cihazı 10 dakikada 180 derece olacak şekilde başlatın.

4. Hazır olunca köfteleri Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp servis edin.

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6. Kırmızı Turp Salatası

6. Kırmızı Turp Salatası

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 400 gram kırmızı turp

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam biber, taze öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı taze soğan

  • 2 çay kaşığı sirke

Yapılışı: 

1. Turpları yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Tuz, karabiber ve eritilmiş tereyağı ile tatlandırın. Karışımı Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine ekleyin. 10 dakika 200 derece ayarda pişirin.

İpucu: Pişirme sırasında Çift Hazneli Airfryer'ı açın ve hazneyi bir kez sallayın.

2. Taze soğanları küçük küçük doğrayın ve fırınlanmış turplarla karıştırın. Sıcak salatayı ağız tadınıza göre sirke ile tatlandırın.

7. Brokolili Hindi Göğsü

7. Brokolili Hindi Göğsü

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 250 gram hindi göğsü

  • 250 gram brokoli

  • 100 gram kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı: 

1. Hindi göğsünü 2 cm'lik küpler halinde kesin. Brokoliyi yıkayın ve bıçakla küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli ve kajuyu bir kapta karıştırın. Kaseye taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve biberle tatlandırın. Tüm malzemeleri Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın.

2. Önerilen süre boyunca belirtilen sıcaklıkta pişirin. Pişirme sırasında Çift Hazneli Airfryer'ı açın ve hazneyi bir kez sallayın.

3. Dilerseniz pirinç, kuskus veya tam tahıllı ekmekle birlikte sıcakken servis edin.

8. Kızarmış Pane Turşu

8. Kızarmış Pane Turşu

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 300 gram turşu

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 tutam arnavutbiberi

  • 2 yumurta

  • 100 gram galeta unu

  • 1 çay kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Turşuları eğik şekilde yaklaşık 0,7 cm kalınlığında doğrayın ve kurulayın.

2. Bir kasede unu ve Arnavut biberini karıştırın. Başka bir kasede yumurtaları çırpın. Üçüncü kaseye de ekmek kırıntılarını koyun. Turşuları unla kaplayın, ardından yumurtaya batırın ve son olarak ekmek kırıntılarına bulayın. Yağı üzerlerine fırçayla sürün veya püskürtün.

3. Turşuları Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine düzgün bir şekilde yerleştirin ve 11 dakikada 200 derece sıcaklıkta pişirin.

4. Kızarmış turşularınızı cihazdan çıkarıp en sevdiğiniz dip sosla servis edin.

9. Kore Usulü Kızarmış Tavuk

9. Kore Usulü Kızarmış Tavuk

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk budu filetosu

  • 1 tutam karabiber, öğütülmüş

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 yemek kaşığı koyu renkli soya sosu

  • 1 yemek kaşığı ketçap

  • 1 çay kaşığı susam yağı

  • 2 çay kaşığı sarımsak, doğranmış

  • 1 çay kaşığı zencefil, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı gochujang kore biber salçası

  • 3 yemek kaşığı su

  • 1 doğranmış soğan

  • 0,5 yemek kaşığı susam

Yapılışı: 

1. Tavuk butlarını lokma büyüklüğünde doğrayın, tuz ve karabiberle tatlandırın ve her tarafını eşit şekilde nişastaya bulayın.

2. Tavuk parçalarını tek sıra halinde büyük hazneye dizin, üzerine fırçayla veya püskürterek bitkisel yağ sürün ve büyük hazneyi Çift Hazneli Airfryer'a kaydırın. Cihazı 15 dakika 200 derece ayarlarda çalıştırın. Pişirme işlemi sırasında hazneyi bir kaz sallayın.

4. Koyu renkli soya sosu, ketçap, susam yağı, doğranmış sarımsak ve zencefil, gochujang ezmesi ve suyu bir tava ya da küçük bir tencerede karıştırıp kaynatın. 1 dakika daha pişirmeye devam edin. Ateşten alıp kenara alın.

5. Hazır olduğunda tavuk parçalarını hazırlanan sosa aktarın ve her tarafını eşit şekilde kaplamak için karıştırın. Üzerine susam ve kıyılmış taze soğan serpiştirerek ılık servis yapın.

10. Brokoli Sapı Kızartması

10. Brokoli Sapı Kızartması

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 250 gram brokoli sapları

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tutam biber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı mısır nişastası

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

Yapılışı: 

1. Brokoli saplarını yıkayıp 1 cm kalınlığında kızartmalık şeklinde doğrayın. Bir kaseye alın, üzerine yağ ekleyin hepsi kaplansın diye çalkalayın. Sonra tuz, sarımsak tozu, öğütülmüş biber ve mısır nişastası ekleyip iyice karıştırın.

2. Galeta ununu brokoli saplarının olduğu kaseye ekleyin ve sapların her tarafı kaplanana kadar karıştırın.

3. Galeta ununa bulanmış kızartmalıkları Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştirin. Cihazı 10 dakika ve 200 derece sıcaklıkta çalıştırın.

4. Kızartma işlemi bitince brokoli sapı kızartmasını damak tadınıza uygun dip sosla birlikte servis edin.

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