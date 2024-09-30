Dersin Ortasında Aklı Yemekte Olan Öğrencilerin Evde Pratik Bir Şekilde Yapabileceği 10 Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 17 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

120 gram tavuk göğsü fileto

1 kereviz sapı

30 gram havuç

30 gram mantar

0,5 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tavuk bulyon, toz

1 yumurta

1 çay kaşığı mısır nişastası

8 sigara böreği

1 çay kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Pişmiş tavuk göğüslerini parçalara ayırın. Kereviz, havuç ve mantar dilimlerini uzun ince şeritler halinde dilimleyin.

2. Doğranmış tavuğu bir kaseye koyun ve kereviz, havuç ve mantar ile karıştırın. Zencefil, şeker ve tavuk suyu tozunu ekleyin ve sigara böreğini doldurmak için karıştırın.

3. Yumurtayı çırpın, ardından mısır nişastasını ekleyin ve kalın bir macun oluşturmak için karıştırın. Kenara koyun.

4. Her bir sigara böreğinin içine hazırladığınız iç harcından koyun ve sarıp uçlarını yumurta karışımıyla kapatın. Çıtır olmaları için sigara böreklerini hafifçe fırça ile yağlayın.

5. Sigara böreklerini Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 10 dakika ve 200 derece sıcaklıkta çalıştırın.

Afiyet olsun!