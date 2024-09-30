Dersin Ortasında Aklı Yemekte Olan Öğrencilerin Evde Pratik Bir Şekilde Yapabileceği 10 Yemek Tarifi
Dersin Ortasında Aklı Yemekte Olan Öğrencilerin Evde Pratik Bir Şekilde Yapabileceği 10 Yemek Tarifi
Üniversite hayatı yoğun ders programları, proje teslimleri ve sınavlarla doluyken bir de karnınız mı acıktı? Özellikle evde aileniz yokken ya da kendi evinizde yalnız yaşıyorsanız 'Bugün ne yesem?' sorusu sık sık aklınıza düşüyor olabilir. Neyse ki pratik ve lezzetli tarifler Çift Hazneli Airfryer ile artık çok daha hızlı ve kolay! İşte, mutfakta fazla vakit harcamadan yapabileceğiniz hem doyurucu hem de lezzetli 10 yemek tarifi!
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1. Kızarmış Çıtır Sigara Böreği
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2. Brokoli Sote
3. Peynirli Kabak Kroket
4. Brüksel Lahanalı Kış Salatası
5. Dana Köfte
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