Ders Çalışırken Dinleme Hatasına Düşerseniz Okulu En Az İki Dönem Uzatmanızı Sağlayacak 10 Şarkı
Ders Çalışırken Dinleme Hatasına Düşerseniz Okulu En Az İki Dönem Uzatmanızı Sağlayacak 10 Şarkı
Dikkatimizi toplamak için ders çalışırken dinlediğimiz pek çok şarkı var. Bazı şarkılar var ki kendisine kulak vermemiz için adeta yalvarır ve ders çalışırken bir bakmışız ki şarkıya dalmışız ve dersi unutmuşuz.
İşte o şarkılar bunlar!
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1. Gülşen - Büyük Hatırın Var
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2. Kayahan - Emrin Olur
3. Candan Erçetin - Gamsız Hayat
4. Semicenk - Fark Ettim
5. Aleyna Tilki - Yalan
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6. Melike Şahin - Ortak
7. Zeynep Bastık - Lan
8. Göksel - Yalnız Kuş
9. Sıla - Boş Yere
10. Gökhan Türkmen - Bitmesin
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