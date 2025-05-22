Deniz Sezonunu Açan Bergüzar Korel'den Greve İsyan Eden Hatice'ye 22 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Sinem Kobal
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Gizem Karaca
Dilan Çiçek Deniz
Bergüzar Korel
Ceren Monay
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Nurgül Yeşilçay
Danla Bilic
Zeynep Demirel
Hatice
İrem Derici
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Selçuk Yöntem
Mert Vidinli
Feyza Civelek
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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