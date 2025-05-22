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Deniz Sezonunu Açan Bergüzar Korel'den Greve İsyan Eden Hatice'ye 22 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Deniz Sezonunu Açan Bergüzar Korel'den Greve İsyan Eden Hatice'ye 22 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Sinem Kobal

Sinem Kobal

Gizem Karaca

Gizem Karaca

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Ceren Monay

Ceren Monay
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Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Danla Bilic

Danla Bilic

Zeynep Demirel

Zeynep Demirel

Hatice

Hatice

İrem Derici

İrem Derici
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Selçuk Yöntem

Selçuk Yöntem

Mert Vidinli

Mert Vidinli

Feyza Civelek

Feyza Civelek
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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