Deniz Naki Kimdir, Nereli? Deniz Naki Hangi Takımlarda Oynadı?
Futbolcu Deniz Naki, daha önce Amedspor'da forma giymişti. Naki, Diyarbakır'da oynanan Amedspor - Çorum FK mücadelesinin ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Çorumsporlu Burak Süleyman'a dair bir paylaşım yapan Naki, sert ifadeler kullandı. Deniz Naki, 2018 yılında sürekli men cezasına çarptırılmıştı.
Peki Deniz Naki kimdir, hangi takımlarda oynadı?
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Deniz Naki Kimdir?
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Deniz Naki Neden Gündem Oldu, Ne Dedi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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