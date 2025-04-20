onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Deniz Naki Kimdir, Nereli? Deniz Naki Hangi Takımlarda Oynadı?

Deniz Naki Kimdir, Nereli? Deniz Naki Hangi Takımlarda Oynadı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 13:25

Futbolcu Deniz Naki, daha önce Amedspor'da forma giymişti. Naki, Diyarbakır'da oynanan Amedspor - Çorum FK mücadelesinin ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Çorumsporlu Burak Süleyman'a dair bir paylaşım yapan Naki, sert ifadeler kullandı. Deniz Naki, 2018 yılında sürekli men cezasına çarptırılmıştı.

Peki Deniz Naki kimdir, hangi takımlarda oynadı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deniz Naki Kimdir?

Deniz Naki Kimdir?

Deniz Naki, 9 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. Tuncelili bir anne babanın oğlu olan Naki, Almanya'da doğup büyüdü. Deniz Naki ilk olarak FC Düren 77'de futbola başladı. Alman Federasyonu'nun düzenlediği futbol kurslarında eğitim gören isim, 1996'dan 2003'e kadar ise FC Düren-Niederau takımının altyapısında oynadı.

Deniz Naki Nereli?

Deniz Naki aslen Tuncelilidir fakat Almanya'da doğup büyümüştür.

Deniz Naki Kaç Yaşında?

Deniz Naki, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Deniz Naki Hangi Takımlarda Oynadı?

Futbolcu Deniz Naki, 2003 yılında Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına transfer oldu. Daha sonra Leverkusen U-19 takımında, Bayer 04 Leverkusen'de, Rot Weiss Ahlen'de forma giydi. Naki, Almanya'nın çeşitli seviyelerinde de milli formayı giydi.

Deniz Naki Neden Gündem Oldu, Ne Dedi?

Deniz Naki Neden Gündem Oldu, Ne Dedi?

Amedspor, Diyarbakır Stadyumu'nda Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Çorum'da forma giyen Burak Süleyman'a tribünlerden yabancı madde atıldığı görüldü. Süleyman ise tribünlerine dönerek bazı el kol hareketleri yaptı, sözlü tepkilerde bulundu. 

Deniz Naki, Burak Süleyman'a tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Naki, “Kendini en güvende hissettiğin anda seni bulacağım” dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın