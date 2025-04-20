Deniz Naki Kimdir, Nereli? Deniz Naki Hangi Takımlarda Oynadı?

Deniz Naki, 9 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. Tuncelili bir anne babanın oğlu olan Naki, Almanya'da doğup büyüdü. Deniz Naki ilk olarak FC Düren 77'de futbola başladı. Alman Federasyonu'nun düzenlediği futbol kurslarında eğitim gören isim, 1996'dan 2003'e kadar ise FC Düren-Niederau takımının altyapısında oynadı.

Deniz Naki Nereli?

Deniz Naki aslen Tuncelilidir fakat Almanya'da doğup büyümüştür.

Deniz Naki Kaç Yaşında?

Deniz Naki, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Deniz Naki Hangi Takımlarda Oynadı?

Futbolcu Deniz Naki, 2003 yılında Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına transfer oldu. Daha sonra Leverkusen U-19 takımında, Bayer 04 Leverkusen'de, Rot Weiss Ahlen'de forma giydi. Naki, Almanya'nın çeşitli seviyelerinde de milli formayı giydi.