Denemekten Zarar Gelmez: İlişkide Tutkuyu Canlı Tutmanın 12 Sıra Dışı Yolu
Denemekten Zarar Gelmez: İlişkide Tutkuyu Canlı Tutmanın 12 Sıra Dışı Yolu
Her ilişkide inişler çıkışlar olur, ama bazen tutkuyu canlı tutmak için küçük bir yenilik gerekiyor. Her gün aynı şeyleri yapmak yerine, biraz daha yaratıcı olmanın zamanı gelmiş olabilir.
İşte ilişkinize taze enerji katacak ve aşkınızı güçlendirecek 12 sıra dışı fikir!
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1. Birlikte bir "ilk" yaşayın!
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2. Plansız bir gece geçirin!
3. Birbirinize sürpriz date'ler hazırlayın!
4. Ortak hedefler belirleyin!
5. Birlikte yeni tatlar keşfedin!
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6. Partnerinize zaman zaman bir mektup ya da küçük notlar yazın!
7. Birlikte ara ara sosyal medya detoksu yapın!
8. Birlikte korkutucu bir şey yapın!
9. İlişkinizin güzel anlarını yansıtan bir albüm oluşturun!
10. Bir kursa yazılarak birlikte dans etmeyi öğrenin!
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11. Birbiriniz hakkında yeni şeyler öğrenin!
12. Ara ara birlikte kısa kaçamaklar yapmayı ihmal etmeyin!
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