Demet Evgar'ın İsyanından Hazal Kaya'nın İmamoğlu Paylaşımına 22 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Demet Evgar'ın İsyanından Hazal Kaya'nın İmamoğlu Paylaşımına 22 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Farah Zeynep Abdullah
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Demet Evgar
Pelin Akil
Berfu Yenenler
Boran Kuzum
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Sefo
İrem Derici
Melek Mosso
Hazal Kaya
Mehmet Dinçerler
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Didem Soydan
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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