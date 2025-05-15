Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında? Demet Akalın Kariyer Başlangıcı ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Demet Akalın, hem müzik hem magazin dünyasının yıllardır gündemden düşmeyen isimlerinden biri. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Akalın, 90’ların sonunda sahneye adım atarak Türk pop müziğinde adeta yeni bir dönemi başlattı. Gerek tarzı, gerek dobra açıklamalarıyla dikkat çekti ve yıllar içinde sadece bir pop şarkıcısı değil, aynı zamanda bir televizyon yüzü ve sosyal medya fenomeni haline geldi. Sahne duruşu, kıyafet tercihleri, tartışmaları ve hit şarkılarıyla bir “Demet Akalın dönemi” başladı desek abartmış olmayız.

Demet Akalın Kaç Yaşında?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 doğumludur. Yani 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Demet Akalın Nereli?

Demet Akalın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde doğdu. Ancak İstanbul’da büyüdü ve tüm kariyerini burada inşa etti.