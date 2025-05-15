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Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında? Demet Akalın Kariyer Başlangıcı ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında? Demet Akalın Kariyer Başlangıcı ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.05.2025 - 16:01

Şarkılarıyla dillerden düşmeyen, açıklamalarıyla gündeme oturan, özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen bir isim o: Demet Akalın! Türk pop müziğinin en sansasyonel ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Akalın hakkında “Kaç yaşında?”, “Nereli?”, “Kiminle evli?” gibi sorular sık sık aratılıyor. Bir döneme damga vuran hit parçalarıyla müzik listelerinden inmeyen, sonrasında televizyon ekranlarında da sık sık karşımıza çıkan Demet Akalın’ın hayatı merak konusu. 

Gelin hep birlikte Demet Akalın’ın yaşamına, kariyerine ve öne çıkan açıklamalarına birlikte göz atalım!

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Demet Akalın Kimdir?

Demet Akalın Kimdir?

Demet Akalın, hem müzik hem magazin dünyasının yıllardır gündemden düşmeyen isimlerinden biri. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Akalın, 90’ların sonunda sahneye adım atarak Türk pop müziğinde adeta yeni bir dönemi başlattı. Gerek tarzı, gerek dobra açıklamalarıyla dikkat çekti ve yıllar içinde sadece bir pop şarkıcısı değil, aynı zamanda bir televizyon yüzü ve sosyal medya fenomeni haline geldi. Sahne duruşu, kıyafet tercihleri, tartışmaları ve hit şarkılarıyla bir “Demet Akalın dönemi” başladı desek abartmış olmayız.

Demet Akalın Kaç Yaşında?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 doğumludur. Yani 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. 

Demet Akalın Nereli?

Demet Akalın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde doğdu. Ancak İstanbul’da büyüdü ve tüm kariyerini burada inşa etti.

Demet Akalın Kariyer Başlangıcı

Demet Akalın Kariyer Başlangıcı

Akalın, kariyerine ilk olarak mankenlik yaparak başladı. 1990’larda Türkiye’nin önde gelen mankenlerinden biri haline geldi. Ancak asıl çıkışını müzik dünyasına geçiş yaparak yakaladı. 1996 yılında ilk albümü Sebebim ile müzikseverlerle buluştu. Bu albümle büyük bir patlama yapmasa da, azimli duruşu ve sahne performanslarıyla dikkat çekti. Asıl büyük çıkışı ise 2004 yılında çıkan Banane albümüyle geldi. Bu albümle birlikte “Popun Kraliçesi” unvanı da konuşulmaya başlandı.

Demet Akalın Özel Hayatı

Demet Akalın Özel Hayatı

Demet Akalın’ın özel hayatı da müzik kariyeri kadar gündemden düşmedi. Okan Kurt’la yaşadığı aşk ve sonrasında evlilikleri magazin basınını uzun süre meşgul etti. 2012 yılında dünyaevine giren çiftin Hira adında bir kız çocukları bulunuyor. Çalkantılı dönemler, ayrılıklar ve barışmalar yaşansa da ikili mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Akalın aynı zamanda anneliğiyle de sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Demet Akalın Albümleri

Demet Akalın Albümleri

Yıllardır birbirinden başarılı işlerde imzası bulunan Demet Akalın, mankenlikten müzik dünyasına geçtikten sonra;

  • Sebebim (1996)

  • Unuttum (2003)

  • Banane (2004)

  • Kusursuz 19 (2006)

  • Dans Et (2008)

  • Zirve (2010)

  • Giderli 16 (2012)

  • Rekor (2014)

  • Pırlanta (2015)

  • Rakipsiz (2016)

  • Ateş (2019)

albümlerini çıkarmıştır.

Demet Akalın Güncel Projeleri

Demet Akalın Güncel Projeleri

Son dönemde müzikten biraz uzaklaşsa da Demet Akalın, televizyon programlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Alişan’la birlikte sunduğu sabah programları büyük ilgi gördü. Sahne çalışmalarını sürdüren Akalın, yaz sezonu için yoğun bir konser takvimiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Demet Akalın Ödülleri ve Adaylıkları

Demet Akalın Ödülleri ve Adaylıkları

Demet Akalın, kariyeri boyunca pek çok ödül aldı. Bunlar arasında en dikkat çekenleri:

Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Kadın Sanatçı

Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Pop Kadın Sanatçı

PowerTürk Müzik Ödülleri – Yılın En Güçlü Kadın Şarkıcısı

MÜYAP En Çok Satan Albüm Ödülleri – Banane, Dans Et, Pırlanta albümleriyle

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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