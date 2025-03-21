onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
DEM Parti’den Açıklama: "Bu Akşam 19:30’da Saraçhane’de Olacağız”

DEM Parti’den Açıklama: "Bu Akşam 19:30’da Saraçhane’de Olacağız”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 13:07

DEM Parti İstanbul İl Örgütü: 'İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!'

DETAYLAR GELECEK...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
12
10
6
6
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mehmet Seyitvan

tebrik ederim.dem parti bazı görüşler ayrı olsa dahi hak hukuk adalet herkes için geçerli. bu ülke siyasal İslam'a bırakılmamalı. güzel ülkemiz birlik berabe... Devamını Gör

Otto Skorzeny

Bende senin gibi açık görüşlü olduğun için teşekkür ederim.Ters görüşleri bir şekilde çözersin ve çözülür.Bugün beraber olmalıyız çünkü yarın hiçbirimiz özgü... Devamını Gör

Etrakı alfaris

Bir kere şaşırtın be amk teroristleri, akp ile anlastiginiz dönem de bile kalkıp hükümete karşı geliyorsunuz sjsjsjsj muhalefet izlemiştir sizi ellerini açıp... Devamını Gör

Çomar_Sken_Jüpiter

hükümete karşı gelmiyorlar aq şu an sokağa dökülen halkı karıştırmaya çalışıyorlar

meraklikofteci

Aradan bir paçavra sallayıp, polisi haklı müdahaleye yönlendirecekler muhtemelen.