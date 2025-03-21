DEM Parti’den Açıklama: "Bu Akşam 19:30’da Saraçhane’de Olacağız”
DEM Parti’den Açıklama: "Bu Akşam 19:30’da Saraçhane’de Olacağız”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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tebrik ederim.dem parti bazı görüşler ayrı olsa dahi hak hukuk adalet herkes için geçerli. bu ülke siyasal İslam'a bırakılmamalı. güzel ülkemiz birlik berabe... Devamını Gör
Bende senin gibi açık görüşlü olduğun için teşekkür ederim.Ters görüşleri bir şekilde çözersin ve çözülür.Bugün beraber olmalıyız çünkü yarın hiçbirimiz özgü... Devamını Gör
Bir kere şaşırtın be amk teroristleri, akp ile anlastiginiz dönem de bile kalkıp hükümete karşı geliyorsunuz sjsjsjsj muhalefet izlemiştir sizi ellerini açıp... Devamını Gör
hükümete karşı gelmiyorlar aq şu an sokağa dökülen halkı karıştırmaya çalışıyorlar
Aradan bir paçavra sallayıp, polisi haklı müdahaleye yönlendirecekler muhtemelen.