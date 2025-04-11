Değeri Olmasa da Fiyatı Uçuyor: Büyük Aptal Teorisi Nedir?

Finans literatüründe Büyük Aptal Teorisi, değersiz ya da aşırı değerli varlıkların dahi alınıp satılabileceğini, çünkü yatırımcının bu varlığı daha büyük bir “aptala” satabileceğini düşünerek hareket ettiğini söyler. Burada “aptal” olarak tanımlanan kişi, çoğu zaman fiyatın gerçeği yansıtmadığını bilse bile, sadece kazanç umuduyla hareket eden yatırımcıdır.

Döngü, zincirin son halkasına kadar devam eder; ta ki o son kişi, elindeki varlığı başkasına satamayınca zarar etmiş olur. Kimi zaman fiyatlar öyle absürt noktalara ulaşır ki artık gerçeklikten tamamen kopmuş olur. İşte bu noktada piyasa sert şekilde düzeltme yapar ve balon patlar.