Değeri Olmasa da Fiyatı Uçuyor: Büyük Aptal Teorisi Nedir?
Bir varlığın gerçek değeri çok düşük olsa da insanlar onu sadece fiyatı artıyor diye satın alabiliyor. Bu durum, yatırım dünyasında oldukça sık görülen ve çoğu zaman bir balonla sonuçlanan bir psikolojiye dayanıyor. İnsanlar, bir şeyi pahalıya alırken bile daha pahalıya satabileceklerini düşünüyorlar. Bu döngüde bir yerde patlama yaşanıyor ve olan her zaman en son girene oluyor. İşte bu yatırım çılgınlığının ardındaki en popüler açıklama, Büyük Aptal Kuramı.
Büyük Aptal Teorisi nedir ve nasıl işler?
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İnsanlar çoğu zaman rasyonel değil, duygusal şekilde yatırım yapar.
Bu kuramı yalnızca borsa ile sınırlamak yanlış olur çünkü kripto paralar, gayrimenkul, sanat eserleri hatta bazı moda akımları bile bu kapsama girer.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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