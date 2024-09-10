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Date App'inden Tanıştığın Biriyle İlişkiyi İlerletmeden Önce Yapabileceğin 10 Şey

etiket Date App'inden Tanıştığın Biriyle İlişkiyi İlerletmeden Önce Yapabileceğin 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:01

Date app'lerinden birileriyle tanışmak gerçekten çok keyifli ama sonunda üzülmemek için bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bu içeriğimizde dikkat etmen gerekenlerden bahsediyoruz!

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1. İlk olarak karşındakinin tam olarak ne istediğini anlamaya çalış.

Karşılıklı olarak ne istediğinizi bilir ve bunu belirtirseniz konuşmanın sonunda iki taraf da üzülmeyecektir. İlişki mi yoksa güzel vakit geçirmelik bir şey mi arıyorsunuz? Açıkça dile getirin!

2. Büyük beklentilere girmeden önce karşındakinin mesajlaşma alışkanlığını gözlemle.

“Acaba bana neden yazmadı?” diye kara kara düşünüp kendine saatleri zehir edeceğine, karşındakinin mesajlaşmayı sevip sevmediğini bir gözlemlesen iyi edersin. Çünkü bazı insanlar mesajlaşmayı sevmezler ve geç cevap atarlar. Böyle bir durum da mümkün yani!

3. Ortak ilgi alanlarınızı keşfet.

Ortak ilgi alanlarının varlığı, sohbetin çok daha koyu ve güzel olmasını sağlayacaktır. Böylece akmayan sıkıcı bir sohbet yerine karşılıklı olarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

4. Eğer varsa ortak arkadaşlar da iş görecektir.

Bir insanı daha iyi tanımanın yolu ortak arkadaşlardan geçiyor. Eğer ki date app’inden tanıştıktan sonra bir de ortak arkadaşınız çıktıysa şanslısınız demektir!

5. Eğitimi ve kariyeri hakkında sorular sor.

Bunlar neden mi önemli? Çünkü o insanın hayatı hakkında bilgi edindikçe aslında onu daha yakından tanır ve daha güvenli bir alan yaratırsınız. Ayrıca bunları öğrenmek istemekte ne var ki?

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6. En katlanamadığı şeyleri öğren.

Eğer ki karşındaki kişiyle iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütmek istiyorsan onun nelerden hoşlanmadığını, nelere katlanamadığını sorabilirsin. Bunları öğrendikten sonra ona göre hareket edebilirsin.

7. Senin için önemli olan şeylerin ona göre ne ifade ettiğini sor.

Mesela sen evcil hayvanların olmadan yaşayamayacağını düşünüyorsan, onun hayvan sevgisi hakkında tatlı sorular sorabilirsin. Böylece hem onu rahatsız etmemiş hem de fikirlerini öğrenmiş olursun. Win-win durumu yani!

8. Müzik zevki hakkında bilgi edin.

Müzik zevki, bir insanın karakteri hakkında bize çok şey anlatır. Bir kişi dans müziklerini seviyorsa enerjiktir, heyecan doludur, dışarıda vakit geçirmeyi sever. Daha slow şarkıları tercih edenler ev kuşu olmaya daha yatkındır. Müzik zevki gerçekten de önemli!

9. En çok nerelerde vakit geçirmek istediğini sor.

Tıpkı müzik zevki gibi sıklıkla gittiği mekanlar da sana karşındakinin karakteri hakkında çok şey anlatacaktır. Mesela en sevdiği yemek mekanı neresi? Nerede kahve içmeyi seviyor? Bu gibi basit sorular bile iş görecektir.

10. Ve son olarak, date app’ini neden indirdiğini sor.

Bunu yaparken karşındakini sıkıştırmamaya, onu yargılar gibi üstten bir konuşma tavrı takınmamaya dikkat etmeni öneririz. Çünkü bu soruyu sormanın asıl amacı, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek. Onu rahatsız etmek değil!

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