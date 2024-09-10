Date App'inden Tanıştığın Biriyle İlişkiyi İlerletmeden Önce Yapabileceğin 10 Şey
Date App'inden Tanıştığın Biriyle İlişkiyi İlerletmeden Önce Yapabileceğin 10 Şey
Date app'lerinden birileriyle tanışmak gerçekten çok keyifli ama sonunda üzülmemek için bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bu içeriğimizde dikkat etmen gerekenlerden bahsediyoruz!
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1. İlk olarak karşındakinin tam olarak ne istediğini anlamaya çalış.
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2. Büyük beklentilere girmeden önce karşındakinin mesajlaşma alışkanlığını gözlemle.
3. Ortak ilgi alanlarınızı keşfet.
4. Eğer varsa ortak arkadaşlar da iş görecektir.
5. Eğitimi ve kariyeri hakkında sorular sor.
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