Datça Belediyesi'nden Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına Yönelik Yasaya Manifesto Gibi Tepki Geldi
Datça Belediyesi'nden Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına Yönelik Yasaya Manifesto Gibi Tepki Geldi
Datça Belediyesi, sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik yasa tasarısına açık bir dille tepki gösterdi. Detaylar aşağıda 👇
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AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıkları büyük bir tartışmaya sebep oldu. Kanun teklifinde yer alan "30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması" maddesi, büyük bir kitle tarafından tepki gördü.
Ancak kimisi için sokaklardaki başıboş köpekler başlı başına ciddi bir sorun. Bu ikiye bölünmüşlük devam ederken, kişiler ve kurumlar taraflarını açık açık göstermeye başladı.
Sosyal medyada oldukça aktif şekilde yer alan Datça Belediyesi, yayınladığı bir paylaşımla yasa tasarısının karşısında olduğunu açıkladı.
Datça Belediyesi'nin paylaştığı metin tam olarak şöyle 👇
Datça Belediyesi'nin paylaşımına kullanıcılardan da destek geldi.
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