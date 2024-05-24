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Datça Belediyesi'nden Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına Yönelik Yasaya Manifesto Gibi Tepki Geldi

Datça Belediyesi'nden Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına Yönelik Yasaya Manifesto Gibi Tepki Geldi

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
24.05.2024 - 13:52

Datça Belediyesi, sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik yasa tasarısına açık bir dille tepki gösterdi. Detaylar aşağıda 👇

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AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıkları büyük bir tartışmaya sebep oldu. Kanun teklifinde yer alan "30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması" maddesi, büyük bir kitle tarafından tepki gördü.

AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıkları büyük bir tartışmaya sebep oldu. Kanun teklifinde yer alan "30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması" maddesi, büyük bir kitle tarafından tepki gördü.

Ancak kimisi için sokaklardaki başıboş köpekler başlı başına ciddi bir sorun. Bu ikiye bölünmüşlük devam ederken, kişiler ve kurumlar taraflarını açık açık göstermeye başladı.

Ancak kimisi için sokaklardaki başıboş köpekler başlı başına ciddi bir sorun. Bu ikiye bölünmüşlük devam ederken, kişiler ve kurumlar taraflarını açık açık göstermeye başladı.

Sosyal medyada oldukça aktif şekilde yer alan Datça Belediyesi, yayınladığı bir paylaşımla yasa tasarısının karşısında olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada oldukça aktif şekilde yer alan Datça Belediyesi, yayınladığı bir paylaşımla yasa tasarısının karşısında olduğunu açıkladı.

Datça Belediyesi'nin paylaştığı metin tam olarak şöyle 👇

Datça Belediyesi'nin paylaştığı metin tam olarak şöyle 👇

KAMUOYUNA

'Datça Belediyesi olarak büyük endişe ve kaygıyla karşıladığımız 'Sokak Hayvanlarını Uyutma Yasası”nın önerilmesine karşı olduğumuzu açık yüreklilikle ifade etmek istiyoruz.  Bu yeni yasa teklifinin, bu savunmasız varlıklara yönelik düşündüğü çözüm yolu, bizleri derinden üzmekte ve vicdanımızı sızlatmaktadır.  Onları uyutmak, problemleri kalıcı olarak çözmez, aksine toplum olarak ruhumuzda onarılmaz yaralar açar.

Datça Belediyesi olarak, sokak hayvanlarını koruma ve onlara daha iyi bir yaşam sağlama konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu nedenle, uyutma yerine kısırlaştırma, aşılama ve onları sevgiyle sahiplenecek yuvalar bulma gibi etkili ve merhametli yöntemlerle onlara destek olmayı tercih ediyoruz. Hayvanları sahiplendirme ve toplum içinde farkındalık yaratma projelerimizle, bu değerli canlılara layık oldukları saygıyı ve sevgiyi gösterme çabası içindeyiz.

Yaşama ve hayvan haklarına duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak, bu yasa teklifine karşı çıkmakta kararlıyız. Sokak hayvanlarına yönelik daha anlayışlı ve koruyucu politikaların benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirme sözü veriyoruz ve bu yolda tüm Datça halkını da yanımızda görmekten onur duyarız.'

Datça Belediyesi'nin paylaşımına kullanıcılardan da destek geldi.

Datça Belediyesi'nin paylaşımına kullanıcılardan da destek geldi.
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