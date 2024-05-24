Datça Belediyesi'nden Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına Yönelik Yasaya Manifesto Gibi Tepki Geldi

KAMUOYUNA

'Datça Belediyesi olarak büyük endişe ve kaygıyla karşıladığımız 'Sokak Hayvanlarını Uyutma Yasası”nın önerilmesine karşı olduğumuzu açık yüreklilikle ifade etmek istiyoruz. Bu yeni yasa teklifinin, bu savunmasız varlıklara yönelik düşündüğü çözüm yolu, bizleri derinden üzmekte ve vicdanımızı sızlatmaktadır. Onları uyutmak, problemleri kalıcı olarak çözmez, aksine toplum olarak ruhumuzda onarılmaz yaralar açar.

Datça Belediyesi olarak, sokak hayvanlarını koruma ve onlara daha iyi bir yaşam sağlama konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu nedenle, uyutma yerine kısırlaştırma, aşılama ve onları sevgiyle sahiplenecek yuvalar bulma gibi etkili ve merhametli yöntemlerle onlara destek olmayı tercih ediyoruz. Hayvanları sahiplendirme ve toplum içinde farkındalık yaratma projelerimizle, bu değerli canlılara layık oldukları saygıyı ve sevgiyi gösterme çabası içindeyiz.

Yaşama ve hayvan haklarına duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak, bu yasa teklifine karşı çıkmakta kararlıyız. Sokak hayvanlarına yönelik daha anlayışlı ve koruyucu politikaların benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirme sözü veriyoruz ve bu yolda tüm Datça halkını da yanımızda görmekten onur duyarız.'