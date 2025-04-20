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Dansçı Olarak Başladı, Gerçek Adı Sahne Adından Çok Farklı! Kim Bu Şarkıcı?

etiket Dansçı Olarak Başladı, Gerçek Adı Sahne Adından Çok Farklı! Kim Bu Şarkıcı?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 23:46

Bu sanatçı, genç yaşta müziğe adım attı ve dünyayı sallayarak sahneye çıktı. Sahne adı, tarzını ve müziğine olan yaklaşımını yansıtan, akılda kalıcı bir isim oldu. 12 Grammy Ödülü kazanan, müzik dünyasında ses getiren şarkılarıyla tanınan bu sanatçının, sinema dünyasında da büyük bir çıkışı var. Hangi şarkılarıyla efsaneleştiğini kimse unutmadı. Ancak onun gerçek adı, sahne isminden çok daha farklı. Bu sanatçı kim?

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1. Büyük bir konser öncesi ses tellerinden ameliyat oldu. Milyonların bilet aldığı turnesini iptal etmek zorunda kaldı ama sesini kurtarmayı başardı.

2. Genç yaşta müziğe başladığı New York'ta bir barlarda sahne almaya başlayan, sonunda dünya çapında bir yıldız haline gelen bu isim, sahne adı olarak kendisine farklı bir takma ad seçti.

3. Bir filmde başrol oynayıp, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi. Ayrıca film müziği "Shallow" ile büyük başarı yakaladı.

4. Şarkılarındaki cesur ve provokatif sözleriyle tanınan bu sanatçı, müzik dünyasında olduğu kadar sosyal aktivizm alanında da önemli bir figür haline geldi.

5. Kariyerinin başında popülerliğini artıran şarkılarının başında "Just Dance" ve "Poker Face" yer alıyor. Bu şarkılar sayesinde dünya çapında ün kazandı.

5. Kariyerinin başında popülerliğini artıran şarkılarının başında "Just Dance" ve "Poker Face" yer alıyor. Bu şarkılar sayesinde dünya çapında ün kazandı.
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6. Müzikal tarzı pop, dans-pop ve elektronik müzik gibi türleri birleştiren bu sanatçının sahne şovları, bazen tartışmalara yol açtı ama izleyicilerini her zaman büyülemeyi başardı.

6. Müzikal tarzı pop, dans-pop ve elektronik müzik gibi türleri birleştiren bu sanatçının sahne şovları, bazen tartışmalara yol açtı ama izleyicilerini her zaman büyülemeyi başardı.

7. Kendisinin de bir parçası olduğu LGBT+ topluluğunun hakları için sesini yükselten bu isim, dünya çapında birçok ödül kazandı.

8. Sahne adı dünyaca ünlü bir isim haline gelmiş olsa da, bu sanatçının gerçek adı oldukça sıradan bir isim taşıyor. Hem müzik hem de sinema dünyasında büyük başarılar kazanan bu sanatçının sahne adı, kariyerindeki özgün ve dikkat çekici imajını yansıtıyor.

9. Kim bu şarkıcı?

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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