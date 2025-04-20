Dansçı Olarak Başladı, Gerçek Adı Sahne Adından Çok Farklı! Kim Bu Şarkıcı?

Bu sanatçı, genç yaşta müziğe adım attı ve dünyayı sallayarak sahneye çıktı. Sahne adı, tarzını ve müziğine olan yaklaşımını yansıtan, akılda kalıcı bir isim oldu. 12 Grammy Ödülü kazanan, müzik dünyasında ses getiren şarkılarıyla tanınan bu sanatçının, sinema dünyasında da büyük bir çıkışı var. Hangi şarkılarıyla efsaneleştiğini kimse unutmadı. Ancak onun gerçek adı, sahne isminden çok daha farklı. Bu sanatçı kim?